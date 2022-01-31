البرلمان العربي يدين استهداف ميليشيا الحوثي الإرهابية للإمارات بصاروخ باليستي

أدان البرلمان العربي، إطلاق جماعة الحوثي الإرهابية صاروخا باليستيا تجاه دولة الإمارات العربية المتحدة، والذي اعترضته الدفاعات الإماراتية بنجاح ولم ينجم عن الهجوم أية خسائر.

وأكد البرلمان العربي في بيان اليوم الاثنين، أن أمن دولة الامارات جزء لا يتجزأ من الأمن القومي العربي، مشددا على أن هذه الأفعال المشينة لن تثني دولة الإمارات عما تقدمه من خدمات إنسانية لشعب اليمن الشقيق وسياساتها التي تهدف إلى صون السلام والاستقرار في منطقة الخليج خاصة والمنطقة العربية عامة.

كما حمل البرلمان العربي المجتمع الدولي المسؤولية الكاملة لاتخاذ مواقف حازمة تجاه هذه الاعتداءات الإرهابية ومحاسبة مرتكبيها ومن يدعمها بالمال والسلاح، ومنع الميليشيا الانقلابية من حيازة أسلحة متطورة وصواريخ باليستية وطائرات مسيرة تستخدمها في تنفيذ أعمالها الإرهابية تستهدف بها المدنيين.

وجدد البرلمان العربي التأكيد على وقوفه بجانب دولة الإمارات فيما تتخذه من إجراءات حماية لأمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها والحفاظ على سيادتها، معربا عن ثقته في حكمة قيادة دولة الامارات وقدرتها على التصدي لهذه الأفعال العبثية، وذلك بما يتوافق مع قواعد القانون الدولي.

الدفاع الإماراتية تدمر صاروخا باليستيا أطلقته الحوثيين

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت وزارة الدفاع الإماراتية أن دفاعاتها الجوية اعترضت ودمرت صاروخا باليستيا أطلقته الحوثيين من اليمن باتجاه الإمارات.

وأضافت الوزارة في بيان لها أن "الهجوم لم يسفر عن أي خسائر، حيث سقطت بقايا الصاروخ الباليستي خارج المناطق المأهولة بالسكان".

وأضافت: "قواتنا الجوية وقيادة التحالف (العربي) تمكنت من تدمير موقع ومنصة الإطلاق في اليمن بعد النجاح في تحديد المواقع المعادية".

وأكدت أنها "على أهبة الاستعداد والجاهزية للتعامل مع أية تهديدات، وتتخذ كافة الإجراءات اللازمة لحماية الدولة من كافة الاعتداءات".