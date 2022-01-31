صحة الشتاء.. إليك ما يجب أن تتناوله للحفاظ على نشاط عقلك وجسمك

إذا كنت تعاني من الخمول أو التعب هذا الشتاء، فإن الأطعمة الغنية بمضادات الأكسدة يمكن أن تساعدك لأنها تساعد في تحسين الوضوح والتعب هذا الشتاء وصحة عقلك وجسمك.

ونستعرض في السطور التالية وفقًا لموقع "hellomagazine" توصيات أخصائية التغذية الدكتورة أوما نايدو أطعمة لتغذية عقلك وجسمك.

أفوكادو

أفوكادو مصدر ممتاز لمادة اللوتين والتي قد تؤثر إيجابًا على وظائف المخ يمكنك إضافتها إلى نظامك الغذائي على شكل عصائر ، وتؤكل طازجة.

التوت

التوت ذو قيمة غذائية عالية بطبيعته، وأنها تحسن الأداء العقلي من خلال زيادة تدفق الدم إلى عقلك.

الشوكولاته الداكنة

تعتبر الشوكولاتة الداكنة وجبة خفيفة مفضلة للكثيرين ويمكن تخزينها بسهولة، وقد تقلل من التعب الذهني وتحسن تدفق الدم إلى الدماغ وتقوي الذاكرة، احصل على قضمة كلما شعرت أنك تفقد تركيزك.

بيض

الفيتامينات المتعددة في الطبيعة ولذيذة كما هي، ربما يكون البيض أكثر الأطعمة تنوعًا على الإطلاق أنها تساعد في وظائف الدماغ والتنسيق والذاكرة.

خضروات خضراء

تعزز الخضروات الخضراء وظائف المخ وتحسين الصحة العامة، وتحتوي الخضراوات مثل الفلفل والقرنبيط والفاصوليا الخضراء والبروكلي والخضراوات مثل السبانخ والخس على العناصر الغذائية الأساسية والألياف والبروتين لتحسين وظائف الدماغ.

البنجر

البنجر هو وجبة خفيفة فهي غنية بأكسيد النيتريك، الذي يعزز تدفق الدم ووظائف المخ بشكل صحيح استخدمها كإضافة إلى الحساء والسلطات.

مأكولات بحرية

تحتوي المأكولات البحرية على نسبة عالية من أوميجا 3 ، وهي دهون أساسية تلعب دورًا مهمًا في صحة الدماغ ، وهي فكرة رائعة إذا كنت تبحث عن خيار غذائي ممتع يفيدك من الناحية التغذوية.

مكسرات مشكلة

مصدر رائع للدهون والبروتينات والألياف الصحية، تناول المكسرات المختلطة كل يوم يمكن أن يغذي الدماغ والجسم بشكل كبير.

الأطعمة الحمضية

منعشة في الذوق، ثمار الحمضيات غنية بالفلافونويد التي تعزز التعلم والذاكرة.