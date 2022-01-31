الإثنين 31 يناير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

كوريا الشمالية تؤكد إطلاق صاروخ باليستى متوسط وطويل المدى من طراز هواسونغ-12

صاروخ باليستي
صاروخ باليستي

أعلنت كوريا الشمالية، اليوم الإثنين، أنها أجرت إطلاقا تجريبيا لصاروخ باليستي متوسط وطويل المدى من طراز "هواسونغ-12" للتقييم الانتقائي أمس الأحد.

 

وقالت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية الرسمية: "وفقا لخطة الجهات المختصة على رأسها معهد علوم الدفاع واللجنة الاقتصادية الثانية، أجري الإطلاق التجريبي للتقييم الانتقائي لصاروخ باليستي أرض-أرض متوسط وطويل المدى من طراز "هواسونغ -12" يوم 30 من يناير الجاري".

 

وأضاف: "كانت تجربة إطلاق الصاروخ تهدف إلى التقييم الانتقائي للصاروخ الذي يتم إنتاجه ونشره وللتحقق من الدقة الشاملة لنظام الأسلحة. وأكدت دقة وأمان وفعالية تشغيل نظام سلاح "هواسونغ" من نوع 12 قيد الإنتاج".

 

سبق أن صرحت هيئة أركان القوات المسلحة الكورية الجنوبية، أمس الأحد، أن كوريا الشمالية أطلقت صاروخا باليستيا متوسط المدى نحو البحر الشرقي من شبه الجزيرة الكورية من بلدة موبيونغ في إقليم جاكانغ في كوريا الشمالية.

 

وفقا للهيئة، قطع الصاروخ الذي تم إطلاقه من زاوية عالية مسافة حوالي 800 كيلومتر، وبلغ الارتفاع الأقصى حوالي ألفي كيلومتر، ويقدر أن مدى الإصابة سيكون ما بين 4500-5000 كيلومتر كحد أقصى في حالة إطلاقه على زاوية 30-45 درجة.

 

و اعتبارا بأن المسافة بين بيونغ يانغ وجزيرة غوام الأمريكية تبلغ 3,400 كيلومتر، نشرت كوريا الشمالية في وحدتها العسكرية سلاحا يمكن أن تستهدف به أرضا أمريكية مباشرة.

 

وتم استعراض صاروخ "هواسونغ-"12 لأول مرة في العرض العسكري في أبريل عام 2016. وكان زعيم كوريا الشمالية، كيم جونغ-أون، قد قال إن صواريخ "هواسونغ -12" سيتم نشرها في الجبهة القتالية عندما أشرف على الإطلاق التجريبي للصاروخ في سبتمبر عام 2017، أي أن كوريا الشمالية أكدت تحقيق نشره في الجيش بعد 4 سنوات من الإطلاق التجريبي.

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