الإثنين 31 يناير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

اختبار كوفيد-19 سلبى لرئيسة وزراء نيوزيلندا بعد مخالطتها حالة مصابة

رئيسة وزراء نيوزيلندا
رئيسة وزراء نيوزيلندا

جاءت نتيجة اختبار رئيسة وزراء نيوزيلندا جاسيندا أرديرن سلبية بالنسبة لاحتمال إصابتها بكوفيد-19 اليوم (الاثنين) بعد اعتبارها مخالطة قريبة لحالة على متن رحلة داخلية.

 

واعتبرت أرديرن مخالطة قريبة لحالة ثبتت إصابتها بكوفيد-19 يوم السبت ودخلت في عزل ذاتي وفقا لمشورة وزارة الصحة.

 

وقال متحدث باسم رئيسة الوزراء إنه ما زال مطلوبا منها التزام العزل حتى نهاية يوم الثلاثاء "أو كما تنصح الصحة العامة"، مضيفا أن أرديرن سترأس اجتماع مجلس الوزراء يوم الثلاثاء عن بعد.

 

وحدثت واقعة المخالطة في 22 يناير خلال الرحلة الجوية "إن زي 8273" من كيريكيري إلى أوكلاند. وتمت إضافة الرحلة إلى موقع وزارة الصحة كموقع محط اهتمام.

 

وكانت الحاكمة العامة لنيوزيلندا سيندي كيرو وأعضاء من موظفيها على متن الطائرة أيضا، وهم يتبعون نفس تعليمات العزل.

 

وكانت رئيسة الوزراء والحاكمة العامة في نورثلاند يقومان بتصوير مسبق في أراضي معاهدة وايتانغي، بدعوة من صندوق وايتانغي الوطني بمناسبة فعاليات يوم وايتانغي.

بعد حالة اختبار كوفيد-19 إله نيوزيلندا رئيسة وزراء نيوزيلندا خال مصابة مصاب رئيسة وزراء

رئيس التحرير

وائل لطفي

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