رئيس الوزراء البرتغالى يتصدر نتائج الانتخابات التشريعية المبكرة

تصدّر رئيس الوزراء البرتغالي الاشتراكي أنطونيو كوستا نتائج الانتخابات التشريعية المبكرة، في اقتراع شهد تسجيل اليمين المتطرف اختراقا لا يضع البلاد بمنأى عن الاضطرابات السياسية.

وأظهرت استطلاعات المقترعين عند مراكز التصويت حلول كوستا في الصدارة في الانتخابات التي أجريت الأحد، حاصدا 37 إلى 42.5 بالمئة من الأصوات، وهي نتيجة أفضل من تلك التي حققها في الانتخابات السابقة عام 2019 بواقع 36.3 بالمئة.

وحل "الحزب الاشتراكي الديمقراطي" المعارض بزعامة روي ريو، الرئيس السابق لبلدية بورتو، ثانيا بنيله 27 إلى 35 بالمئة من الأصوات.

أما حزب "شيغا" اليميني المتطرف بزعامة أندري فينتورا سيحظى بنسبة 8.5 بالمئة من الأصوات، ما قد يجعله القوة السياسية الثالثة في البلاد بعدما اقتصر تمثيله في الانتخابات الماضية على نائب واحد.

وعلى صعيد آخر، أعلنت سلطات الصحة البرتغالية تسجيل 43 ألفا و729 إصابة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد-19» على مستوى البلاد خلال الساعات الـ24 الماضية، في أعلى حصيلة إصابات يومية تسجلها البلاد منذ ظهور الوباء.

ووفقا لما أفادت صحيفة «بابليكو» البرتغالية، فقد ارتفع بذلك إجمالي الإصابات المسجلة في البلاد منذ ظهور الوباء وحتى اليوم إلى مليون و950 ألفا و620 إصابة، بينما بلغ إجمالي الوفيات المرتبطة بـ"كوفيد-19" طوال تلك الفترة 19 ألفا و380 وفاة.

وفي الشهر الماضي، وافقت البرتغال على تطعيم الأطفال من 5 أعوام حتى 11 عاما ضد فيروس كورونا، حسبما أعلنت وزارة الصحة البرتغالية.

وبهذه الخطوة، ستكون البرتغال قادرة على زيادة معدل التطعيم الذي وصل حتى الآن إلى 88%، وهو معدل مرتفع مقارنة بالدول الأوروبية الأخرى.

وقالت السلطات في لشبونة إن نحو 638 ألف طفل سيكونون مؤهلين لتلقي اللقاح.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد- 19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين.