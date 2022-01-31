الإثنين 31 يناير 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

رئيس الوزراء البرتغالى يتصدر نتائج الانتخابات التشريعية المبكرة

أنطونيو كوستا
أنطونيو كوستا

تصدّر رئيس الوزراء البرتغالي الاشتراكي أنطونيو كوستا نتائج الانتخابات التشريعية المبكرة، في اقتراع شهد تسجيل اليمين المتطرف اختراقا لا يضع البلاد بمنأى عن الاضطرابات السياسية.

وأظهرت استطلاعات المقترعين عند مراكز التصويت حلول كوستا في الصدارة في الانتخابات التي أجريت الأحد، حاصدا 37 إلى 42.5 بالمئة من الأصوات، وهي نتيجة أفضل من تلك التي حققها في الانتخابات السابقة عام 2019 بواقع 36.3 بالمئة.

وحل "الحزب الاشتراكي الديمقراطي" المعارض بزعامة روي ريو، الرئيس السابق لبلدية بورتو، ثانيا بنيله 27 إلى 35 بالمئة من الأصوات.

أما حزب "شيغا" اليميني المتطرف بزعامة أندري فينتورا سيحظى بنسبة 8.5 بالمئة من الأصوات، ما قد يجعله القوة السياسية الثالثة في البلاد بعدما اقتصر تمثيله في الانتخابات الماضية على نائب واحد.

وعلى صعيد آخر، أعلنت سلطات الصحة البرتغالية تسجيل 43 ألفا و729 إصابة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد-19» على مستوى البلاد خلال الساعات الـ24 الماضية، في أعلى حصيلة إصابات يومية تسجلها البلاد منذ ظهور الوباء.

ووفقا لما أفادت صحيفة «بابليكو» البرتغالية، فقد ارتفع بذلك إجمالي الإصابات المسجلة في البلاد منذ ظهور الوباء وحتى اليوم إلى مليون و950 ألفا و620 إصابة، بينما بلغ إجمالي الوفيات المرتبطة بـ"كوفيد-19" طوال تلك الفترة 19 ألفا و380 وفاة.

وفي الشهر الماضي، وافقت البرتغال على تطعيم الأطفال من 5 أعوام حتى 11 عاما ضد فيروس كورونا، حسبما أعلنت وزارة الصحة البرتغالية.

وبهذه الخطوة، ستكون البرتغال قادرة على زيادة معدل التطعيم الذي وصل حتى الآن إلى 88%، وهو معدل مرتفع مقارنة بالدول الأوروبية الأخرى.

وقالت السلطات في لشبونة إن نحو 638 ألف طفل سيكونون مؤهلين لتلقي اللقاح.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد- 19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين.

تشريعي الانتخابات رئيس الوزراء مبكرة ألم الإنتخابات التشريعية رئيس الوزرا البرتغال رئيس الوزراء انتخاب برتغالى رئيس الوزراء البرتغالي انتخابات الانتخابات ا رئيس الوزراء ال

رئيس التحرير

وائل لطفي

خطورة «عولمة» القيم

الأكثر قراءة

التشخيص المبدئى يؤكد غياب أبوجبل عن لقاء الكاميرون

رابط نتيجة الصف الرابع الابتدائي 2022 برقم الجلوس عبر موقع وزارة التربية والتعليم

الدفع بـ6 سيارات إطفاء لإخماد حريق فى مبنى بالحسين

في عمارة الشعراوي.. وزير الأوقاف يكشف تفاصيل حريق الحسين

أسماء المقبولين لدخول اختبارات مسابقة التوظيف بـ«مياه قنا»

«أفريقا نيوز»: مصر تعيد سيناريو 2017 فى الأفق

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

خيارات حلف الناتو في الازمة الروسية-الأوكرانية

محمد العسيري

تغريبة ياسر رزق

ماجد حبته

إعادة تدوير شعث الصغير

عبدالوهاب داود

«الأستاذ».. قواعد المحبة والوداع فى شريط سينمائى فاتن

فيصل شمس

إلى أين تقودنا الخرافة؟ من كورونا إلى الجائحة القادمة

د.أحمد الخميسى

قضية التجديد فى الأدب

ماجد حبته

حصاد مواجهة الشائعات

حسين دعسة

20 نقطة ساخنة للجوع..!

صور

مصر في سرادق عزاء ياسر رزق

عزاء الكاتب الصحفي ياسر رزق في مسجد المشير

ندوة كتابات عبدالتواب يوسف

محطة تل أبيب

المزيد

الجامعة العربية تؤكد دعمها الكامل لحقوق فلسطينيي الداخل

الرئيس الإسرائيلى يستعد لزيارة تركيا.. ما هى فرص التقارب؟

إسرائيل تسجل 45258 إصابة جديدة بفيروس كورونا