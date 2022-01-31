الإثنين 31 يناير 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

استطلاع: الأتراك يفضلون العملات المشفرة على الودائع بالليرة

العملات المشفرة
العملات المشفرة

كشف استطلاع للرأي عن تزايد الاهتمام بالعملات المشفرة بشكل يفوق ودائع الليرة المحمية من تقلبات أسعار الصرف، التي أطلقها مؤخرًا الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وأظهرت نتائج الاستطلاع الذي أجرته مؤسسة "إسطنبول للدراسات الاقتصادية"، أن 5% فقط من المشاركين يفضلون الاستثمار في ودائع الليرة المحمية من تقلبات أسعار الصرف التي طرحتها الحكومة مؤخرًا في محاولة لوقف نزيف الليرة أمام العملات الأجنبية.

وذكر 31% من المشاركين أنهم سيستثمرون أموالهم في شراء الذهب، بينما ارتفعت نسبة الذين يسعون إلى سداد ديونهم إلى 30%.

وأشارت الدراسة أيضًا إلى تزايد اهتمام الأتراك بأسواق العملات المشفرة، حيث ارتفعت نسبة من سيستثمرون أموالهم فيها إلى 7%، بعدما كانت تبلغ 6% خلال الشهر الماضي، حيث تصدرت فئة الشباب بين 18 و24 عاما معدلات الاهتمام بالعملات المشفرة.

وعكست نتائج الدراسة تزايد تأثير الموقف السياسي على الميول الاستثمارية، حيث أوضح 4% من ناخبي حزب "العدالة والتنمية" الحاكم، أنهم سيستثمرون في شراء عملات أجنبية، في حين تجاوزت هذه النسبة حاجز 20% في أوساط ناخبي حزبي "الشعب الجمهوري" و"الشعوب الديمقراطي" الكردي المعارضين.

وعلى صعيد آخر، سجّلت تركيا أكثر من 68400 حالة إصابة بكورونا خلال يوم واحد، وهي حصيلة غير مسبوقة جاءت في ظل تفشي سلالة أوميكرون لتصبح السلالة السائدة في البلاد.

وأشارت بيانات أصدرتها وزارة الصحة، إلى أن عدد حالات العدوى الجديدة تضاعف في غضون أيام قليلة، كما أعلنت الوزارة تسجيل وفاة 156 شخصًا بسبب الفيروس خلال الـ24 ساعة الماضية.

وناشد وزير الصحة فخر الدين قوجة السكان عبر موقع "تويتر" بوضع الكمامات في الأماكن المغلقة، لكنه لم يعلن أي قيود جديدة.

وتم إعطاء حوالي 61% من السكان في تركيا جرعتين من اللقاحات المضادة لكورونا، وكشفت الوزارة أن نسبة التطعيم بين البالغين تتجاوز 80%.

على عمل لون العملات الليرة العملات المشفرة عملات الأتراك استطلاع أتراك ليرة الودائع

رئيس التحرير

وائل لطفي

خطورة «عولمة» القيم

الأكثر قراءة

التشخيص المبدئى يؤكد غياب أبوجبل عن لقاء الكاميرون

رابط نتيجة الصف الرابع الابتدائي 2022 برقم الجلوس عبر موقع وزارة التربية والتعليم

الدفع بـ6 سيارات إطفاء لإخماد حريق فى مبنى بالحسين

في عمارة الشعراوي.. وزير الأوقاف يكشف تفاصيل حريق الحسين

أسماء المقبولين لدخول اختبارات مسابقة التوظيف بـ«مياه قنا»

«أفريقا نيوز»: مصر تعيد سيناريو 2017 فى الأفق

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

خيارات حلف الناتو في الازمة الروسية-الأوكرانية

محمد العسيري

تغريبة ياسر رزق

ماجد حبته

إعادة تدوير شعث الصغير

عبدالوهاب داود

«الأستاذ».. قواعد المحبة والوداع فى شريط سينمائى فاتن

فيصل شمس

إلى أين تقودنا الخرافة؟ من كورونا إلى الجائحة القادمة

د.أحمد الخميسى

قضية التجديد فى الأدب

ماجد حبته

حصاد مواجهة الشائعات

حسين دعسة

20 نقطة ساخنة للجوع..!

صور

مصر في سرادق عزاء ياسر رزق

عزاء الكاتب الصحفي ياسر رزق في مسجد المشير

ندوة كتابات عبدالتواب يوسف

محطة تل أبيب

المزيد

الجامعة العربية تؤكد دعمها الكامل لحقوق فلسطينيي الداخل

الرئيس الإسرائيلى يستعد لزيارة تركيا.. ما هى فرص التقارب؟

إسرائيل تسجل 45258 إصابة جديدة بفيروس كورونا