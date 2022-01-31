الإثنين 31 يناير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
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عالم

العراق.. الحكم بالسجن على مسؤول سابق فى هيئة الاستثمار

محكمة جنايات الفساد
محكمة جنايات الفساد في بغداد

أصدرت محكمة جنايات الفساد في بغداد حكما بالسجن 4 سنوات وغرامة قدرها 10 ملايين دينار عراقي (حوالي 6860 دولارا) على رئيس هيئة استثمار بغداد الأسبق شاكر عزيز شبيب الزاملي.

وذكر إعلام القضاء أنه "بناء على تحقيقات لجنة مكافحة الفساد والتحقيق في الجرائم الهامة أصدرت محكمة جنايات الفساد في الكرخ الحكم على المتهم شاكر عزيز شبيب الزاملي رئيس هيئة استثمار بغداد بالسجن 4 سنوات وغرامة 10 ملايين دينار عراقي".

وأضاف: "الحكم جاء وفقا للقرار 160 لعام 1983، عن تهم تقاضيه رشاوى عن مشروع (نجمة بغداد) السكني. ما زالت بحق المتهم قضايا أخرى رهن التحقيق".

 

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