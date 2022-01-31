سرقة عشرات الأسلحة من قطارات الشحن في مدينة لوس أنجلوس

أعلنت السلطات الأمريكية أن عشرات المسدسات والبنادق كانت بين المسروقات التي نهبها لصوص سطوا على قطارات للشحن في مدينة لوس أنجلوس منذ شهور.

وذكرت صحيفة "لوس أنجلوس تايمز" أن الشرطة اعتقلت ثلاثة أشخاص في الصيف الماضي كانوا يحملون مسدسات جديدة من عيار 22.

وقال مسؤولون بالشرطة إن آثار الأسلحة كشفت أنها جاءت من مجموعة من 36 مسدسا تم الإبلاغ عن فقدانها أثناء شحنها بالقطار إلى تينيسي.

ونقلت الصحيفة عن أحد المشتبه بهم قوله إن الأسلحة جاءت من قطارات شحن في ساحات السكك الحديدية في لينكولن هايتس في لوس أنجلوس، حيث تم الإبلاغ عن سرقات واسعة النطاق.

وبعد ذلك بوقت قصير، ألقت شرطة لوس أنجلوس ومكتب الكحول والتبغ والأسلحة النارية والمتفجرات القبض على اثنين آخرين من المشتبه بهم حاملين بنادق صيد منهوبة.

وذكرت الصحيفة أنه تم تحديد هذه الأسلحة على أنها جزء من شحنة مفقودة مكونة من 46 بندقية.

واكتسبت سرقات البضائع اهتماما وطنيا في وقت سابق من هذا الشهر بعد أن عرضت محطات تلفزيون محلية صورا لآلاف الصناديق المهملة من عبوات مسروقة تغطي المسارات في محطات قطارات الشحن.

ولم يتم ذكر الأسلحة المسروقة عندما قاد الحاكم غافين نيوسوم مؤخرا عملية تطهير لحرم السكك الحديدية ووعد بتنسيق حكومي لتعقب اللصوص.

وعلى صعيد آخر ، قال مسئولون في ولاية لوس أنجلوس الأمريكية، إن درجات الحرارة المنخفضة خلال الليل بسبب الرياح الصحراوية العاتية الأخيرة، ستظل قائمة حيث من المتوقع أن يتحرك نظام عاصفة آخر عبر مقاطعة ساوثلاند الأسبوع المقبل.

وبحسب صحيفة "لوس انجلوس تايمز" الأمريكية، فقد قامت إدارة الصحة في مقاطعة لوس أنجلوس بتمديد تحذير الطقس البارد خلال منتصف الأسبوع في وديان سانتا كلاريتا والظباء بسبب درجات حرارة الرياح الباردة دون درجة التجمد المتوقعة.

وقال الدكتور مونتو ديفيس، مسئول الصحة في مقاطعة لوس أنجلوس، إن الأطفال وكبار السن وذوي الإعاقة أو ذوي الاحتياجات الطبية الخاصة معرضون للخطر بشكل خاص خلال أحداث الطقس البارد.

وتابع: "هناك أماكن يمكن للناس أن يذهبوا إليها للتدفئة، مثل الملاجئ أو المرافق العامة الأخرى، ونريد أيضًا تذكير الناس بعدم استخدام المواقد أو الشواء أو الأفران لتدفئة منازلهم بسبب خطر التسمم بأول أكسيد الكربون".

وقال المسئولون إن الاحتياطات للحماية من البرد القارس تشمل ارتداء طبقات من الملابس الدافئة إذا كنت تخطط للتواجد في الهواء الطلق وارتداء قبعة ووشاح وقفازات وجوارب؛ وإدخال الحيوانات الأليفة إلى الداخل وعدم تركها بالخارج طوال الليل.