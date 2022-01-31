الطيران المدنى الإماراتية تنفى أنباء تعليق الملاحة الجوية فى البلاد

نفت هيئة الطيران المدني الإماراتية الأنباء عن تعليق حركة الملاحة الجوية بعد إسقاط صاروخ باليستي أطلقته جماعة "أنصار الله" الحوثية من اليمن باتجاه الإمارات.

وقالت الهيئة، في بيان لها، إن "الحركة الجوية في الدولة تسير بالشكل المعتاد وتجري عمليات تشغيل جميع رحلات الطيران بشكل طبيعي ولا يوجد تأثير على الرحلات والمطارات نتيجة لاعتراض الصاروخ الباليستي الذي أطلقته ميليشيا الحوثي الإرهابية على الدولة".

وتداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل إعلام أخبارا تفيد بـ"توقف كامل لحركة الملاحة الجوية فوق مطار أبو ظبي بالعاصمة الإماراتية".

وعلى صعيد آخر، أعلنت وزارة الصحة الإماراتية، اليوم، عن تسجيل حالة وفاة واحدة و2.291 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضحت الوزارة في إيجازها الإعلامي اليومي بشأن الوضع الوبائي، أن الإصابات الجديدة من جنسيات مختلفة، وجميعها حالات مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة.

وأشارت إلى أن الحصيلة الجديدة ترفع مجموع الحالات المسجلة إلى 843.030 حالة، وعدد الوفيات إلى 2.240 حالة.

‌‎وأعلنت الوزارة عن شفاء 1.014 حالة جديدة لمصابين بفيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19" وتعافيها التام من أعراض المرض بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولها المستشفى، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 776.186 حالة.

كما أعلنت الوزارة عن تقديم 36.191 جرعة لقاح جديدة، ليصبح بذلك الإجمالي يبلغ 23.513.867 جرعة.

يأتي ذلك تماشيًا مع خطة الوزارة الإماراتية لتوفير لقاح كورونا والوصول إلى المناعة المكتسبة الناتجة عن التطعيم والتي ستساعد في تقليل أعداد الحالات والسيطرة على فيروس كورونا في الإمارات.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد- 19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين.