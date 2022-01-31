فرنسا.. اعتقال أمّ بتهمة قتل طفلها بطريقة بشعة

ذكرت وسائل إعلام فرنسية أنه يجري التحقيق مع أم في جريمة قتل ابنها البالغ 10 سنوات، حيث تم العثور على جثته في حقيبة بصندوق للقمامة في منطقة باريس الكبرى.

وذكرت محطة "فرانس إنفو" الإذاعية نقلا عن مكتب المدعى العام المحلي أنه تم احتجاز الأم وتم العثور على جثة الطفل يوم الخميس على بعد حوالي 100 متر من منزل الأسرة، وظهرت على جثته عدة طعنات.

وكان الأب قد أبلغ عن اختفاء زوجته والصبي بعد عودتهما إلى المنزل مساء الأربعاء، عندما لم يكن أي منهما في المنزل في قرية فيريريس إن بري.

ووفقا للأقارب، فإن المرأة البالغة 33 عاما مختلة عقليا.

وعلى صعيد آخر، سجلت فرنسا رقمًا قياسيًا جديدًا في الاصابات اليومية بفيروس كورونا بلغ 501,635 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية، وهي المرة الأولى التي يتجاوز فيها عدد الاصابات اليومية حاجز النصف مليون.

وتعد حصيلة الإصابات اليومية حاليًا في فرنسا الأعلى مقارنة بأي دولة أوروبية أخرى، حيث تخطى المعدل الوسطي 360 ألف إصابة بالفيروس خلال الأسبوع الماضي.

و أظهرت الأرقام الرسمية أن أكثر من 30 ألف مصاب بفيروس كورونا يتلقون العلاج في المستشفيات في جميع أنحاء فرنسا، وهو أعلى رقم منذ نوفمبر 2020، لكن قرابة 3,700 مصاب فقط احتاجوا الى وضعهم في العناية الفائقة، أي أقل من فترات الموجات السابقة التي شهدت ارتفاعا في الإصابات.

ويسود اعتقاد أن المتحورة أوميكرون الشديدة العدوى التي تقف وراء الموجة الأخيرة أقل خطرًا من المتحورة دلتا.

وتوفي نحو 364 شخصًا بالفيروس خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات بسبب كوفيد في فرنسا إلى 129,489.

وتأتي هذه الأرقام بعد دخول اجراءات كوفيد الجديدة التي فرضتها الحكومة حيز التنفيذ.