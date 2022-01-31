القاص سمير الفيل يوارب "الأبواب" ويبحث عن المسكوت عنه في مدينته



يشارك القاص سمير الفيل، في فعاليات الدورة الثالثة والخمسين لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، بأحدث مؤلفاته والصادرة حديثا عن دار المفكر العربي، المجموعة القصصية "الأبواب".

بالإضافة إلي أربع مجموعات قصصية أخري صادرة عن دار غراب للنشر والتوزيع، هي: حذاء بنفسجي بشرائط ذهبية ــ فك الضفيرة ــ ليمون مر ــ والمعاطف الرمادية. وذلك بجناح الدار بالمعرض في صالة 1 جناح B36.

كما يشارك الكاتب سمير الفيل في معرض القاهرة الدولي للكتاب، بكتابه الهام لدارسي التراث الشعبي، والمعنون بــ "البيت القديم ... التحولات الاجتماعية في مصر" والصادر هن سلسلة مدونات عصرية، والتي تصدرها الهيئة المصرية العامة للكتاب.

ــ سمير الفيل يوارب "الأبواب" ويبحث عن المسكوت عنه في مدينته

في مجموعته القصصية "الأبواب" والصادرة حديثا للكاتب سمير الفيل، عن دار المفكر العربي، وضمن تعاونها مع مبادرة أكوا السكندرية، يقدم الكاتب تكنيكا جديدا في القص .

إنه يقترب من حالات التقشف اللغوي، يقص الثرثرات الأسلوبية، يذهب لهدفه من أقصر الطرق. يواجه عنت المجتمع، وجبروته ضد حرية الفرد، وقدرة المرأة على المقاومة.

وهو لا يني يبحث عن حكايات لها سند قوي من الواقع، متكئا على معرفة عميقة بما في المدينة من ترتيبات شديدة القوة والتماسك حيث لا يتم الاعتراف بقيمة الفرد ودوره . اليد العليا للعرف الاجتماعي مهما بدا من قسوته: في البيت، السوق، الحديقة، المقهى حتى يصل لحدود الموت دون أن يتخلى ولو قليلا عن فكرة الوصاية .

يذكر أن الكاتب القاص سمير الفيل حاز على جائزة الدولة التشجيعية في القصة القصيرة عام 2017، وسبق وصدرت له أعمال: "خوذة ونورس وحيد، أرجوحة، كيف يحارب الجندي بلا خوذة ؟، انتصاف ليل مدينة، دفتر أحوال، شمال.. يمين، مكابدات الطفولة والصبا، صندل أحمر، قبلات مميتة، هوا بحري، الأبواب، جبل النرجس، حمام يطير، اللمسات، الأستاذ مراد، حذاء بنفسجي بشرائط ذهبية" وغيرها.



يشار إلي أن الدورة 53 من معرض القاهرة الدولي للكتاب تحمل شعار هوية مصر.. الثقافة وسؤال المستقبل، وتُقام في الفترة من 26 يناير حتى 7 فبراير المقبل، بمركز مصر للمؤتمرات والمعارض الدولية، وتحل عليها دولة اليونان ضيف شرف ، واختارت الكاتب يحيى حقّي شخصية المعرض، والكاتب عبد التّواب يوسف شخصية معرض كتاب الأطفال.

كما تضم فعاليات هذا العام من معرض القاعرة الدولي للكتاب، محاور رئيسية، هي: برنامج كايرو كولينج للناشرين الأجانب، ويحضره ناشرون من أكثر من 15 دولة غير عربية، ثم المؤتمر الدولي لتعاون الناشرين في عصر ما بعد كورونا، والذي ينظم بالتعاون مع معرض بكين الدولي للكتاب افتراضيا ويضم كلمات مسجلة لأكثر من 30 متحدثا من مختلف الدول حول موضوع "سبل التعاون وتعزيز التنمية المشتركة في صناعة النشر.