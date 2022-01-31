وزير الخارجية الأوكرانى: على موسكو وكييف مواصلة التعاون الدبلوماسى

أكد وزير الخارجية الأوكراني دميتري كوليبا أنه على موسكو وكييف مواصلة التعاون الدبلوماسي، مشددا على أن "الدبلوماسية هي النهج الوحيد" لحل الأزمة.

وكتب على "تويتر": "يجب أن تواصل روسيا التعاون الدبلوماسي".

وأضاف: "في حال كان المسؤولون الروس جادين عندما يقولون إنهم لا يريدون حربا جديدة، فيجب على روسيا مواصلة المشاركة الدبلوماسية وسحب القوات العسكرية التي حشدتها على طول حدود أوكرانيا".

وتابع: "الدبلوماسية هي النهج الوحيد لحل الأزمة".

وأشار كوليبا في وقت سابق إلى أن "الشعور بالهلع والذعر المرتبط بتصاعد التوتر على حدود البلاد مع روسيا، قد أثر سلبا على حالة الاقتصاد الوطني".

وقال إن "نقص الإرادة السياسية يمنع بعض حلفائنا من تقديم مزيد من الدعم لأوكرانيا"، دون أن يسمي تلك الدول.

وعلى صعيد آخر، استبعد حلف شمال الأطلسي (ناتو) بشكل ملحوظ إرسال قوات قتالية إلى أوكرانيا في حال حدوث غزو روسي لها.

وفي مقابلة مع هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، قال الأمين العام للحلف الأطلسي، ينس ستولتنبرج، اليوم:" ليس لدينا خطط لنشر قوات قتالية للحلف في أوكرانيا".

في الوقت نفسه، أشار ستولتنبرج إلى وجود مدربين عسكريين تابعين للحلف في الجمهورية السوفيتية السابقة فضلا عن مساعدة الناتو في تعزيز القدرة الدفاعية لأوكرانيا وتوريد تجهيزات عسكرية للقوات الأوكرانية.

وأضاف ستولتنبرج أنه نظرا لأن أوكرانيا ليست عضوا في الناتو، فإن ضمان توفير الأمن بنسبة 100% الذي يمكن للدول الأعضاء أن تطالب به، لا ينطبق على أوكرانيا، وقال: «بالنسبة لأوكرانيا كشريك نحن نقدم الدعم ونرسل أيضا إليها رسالة مفادها بأنه ستكون هناك عقوبات اقتصادية شديدة إذا استخدمت روسيا العنف مجددا».

ورأى ستولتنبرج أن الجيش الأوكراني حاليا «أقوى كثيرا وأكبر كثيرا ومجهز بشكل أفضل كثيرا» مما كان عليه في عام 2014 عندما ضمت روسيا شبه جزيرة القرم إلى الاتحاد الفيدرالي الروسي، ومنذ ذلك التاريخ تقوم روسيا بدعم انفصاليين موالين لها في شرق أوكرانيا.