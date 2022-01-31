البرلمان اليونانى يفشل مذكرة حجب الثقة عن الحكومة

أفشل البرلمان اليوناني مذكرة لحجب الثقة عن الحكومة المحافظة طرحت بسبب طريقة مواجهتها الفوضى التي نجمت عن العاصفة الثلجية القوية الاثنين الماضي.

وسقطت المذكرة التي طرحها زعيم أبرز حزب معارض أليكسيس تسيبراس بفارق تسعة أصوات، إذ صوت 142 نائبا لصالحها في البرلمان المؤلف من 300 مقعد.

وكان تسيبراس رئيس الوزراء السابق الذي هزمه كيرياكوس ميتسوتاكيس في انتخابات 2019، ندد بطريقة تعامل الحكومة مع العاصفة الثلجية التي طاولت أثينا وأجزاء أخرى من اليونان.

وتوجه إلى ميتسوتاكيس خلال الجلسة البرلمانية قائلا: "استقل ووجه دعوة إلى انتخابات"، متهما الحكومة بالفشل في إدارة أزمة وباء كورونا أيضا وفي استجابتها لارتفاع أسعار الطاقة.

وأضاف أن "اليونان بحاجة لحكومة نزاهة وديمقراطية وتقدم".

وتعرّضت الحكومة لانتقادات شديدة بسبب كيفية تعاملها مع "الفوضى العارمة" التي شهدها طريق أثينا الدائري حيث تقطعت السبل ليل الثلاثاء بنحو 3500 سائق سيارة بسبب تساقط الثلوج.

واستغرق الأمر ثلاثة أيام لكي تبدأ العاصمة التي شلت بسبب الثلج الذي ترك أيضا أكثر من 200 ألف منزل ومتجر بدون كهرباء، باستعادة حياتها الطبيعية.

بدأت أثينا باستعادة حياتها الطبيعية تدريجا الخميس، بعد ثلاثة أيام من العاصفة التي أصابتها بالشلل.

وعلى صعيد آخر، سجلت اليونان 12 ألفًا و108 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الساعات الـ24 الماضية.

كما سجلت البلاد 86 حالة وفاة جديدة، وفقًا لبيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية اليوم.

وترتفع بذلك حصيلة الإصابات المؤكدة في البلاد إلى مليون و793 ألفًا و311 إصابة، والوفيات إلى 22 ألفًا و635 حالة.

وأظهرت بيانات لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية، اليوم، أنه تم إعطاء 18 مليونًا و828 ألفًا و775 جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد في اليونان حتى الآن.

يشار إلى أن جرعات اللقاح وأعداد السكان الذين يتم تطعيمهم هي تقديرات تعتمد على نوع اللقاح الذي تعطيه الدولة، أي ما إذا كان من جرعة واحدة أو جرعتين.

ومن جانبه، قال وزير الصحة اليوناني ثانوس بليفريس، إن هناك احتمالية تمديد سلسلة من القيود المفروضة في مواجهة كورونا، قائلًا: "تنتظر الحكومة توصيات لجنة الخبراء، فإن التمديد حتى نهاية يناير يبدو معقولًا".