الإثنين 31 يناير 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

طلاب الصف الأول الثانوى يؤدون امتحان مادتى الفيزياء والفلسفة والمنطق

طلاب
طلاب

يؤدي طلاب الصف الأول الثانوي العام، اليوم الاثنين، امتحان نصف العام الدراسي، في مادتي الفيزياء والفلسفة والمنطق، ورقيا، بنظام الكتاب المفتوح، في جميع المدارس الثانوية على مستوى الجمهورية.

 

تجري الامتحانات وسط إجراءات أمنية واحترازية وصحية مشدده خوفاً على صحة الطلاب والقائمين على العملية الامتحانية من انتشار فيروس كورونا المستجد.

 

وحددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن تعقد امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي ورقيا، ويجوز أن تكون الإجابة بنفس ورقة الأسئلة أو تكون الإجابة بورقة منفصلة عن ورقة الإسئلة أيهما نسب للمدرسة.

 

كما حددت أن تعقد امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي بنظام الكتاب المفتوح، لذا سيتم تزويد كل طالب بورقة بها المفاهيم والقوانين الأساسية للمادة للاستعانة بها أثناء عقد امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي كبديل عن اصطحاب الكتاب المدرسي الورقي.

 

على أن تتولى كل مدرسة وضع أسئلة امتحانات الهوية القومية (اللغة العربية - الدراسات الاجتماعية- التربية الدينية - التربية الوطنية) لطلاب المدارس الدولية بالمدرسة تحت إشراف الادارة التعليمية وتعتمد نتائج الطلاب من الادارة التعليمية.

 

ومن جهته، اكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، انه لا يوجد أى نية لتأجيل الامتحانات أو الدراسة بالترم الثانى، قائلا: إن شاء الله لن نحتاج للتأجيل.

 

وأشار وزير التربية والتعليم والتعليم والتعليم، الى انه لا تعديل في جداول ومواعيد امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي الخاصة بالفصل الدراسي الأول. 

 

وقال وزير التربية والتعليم، الدكتور طارق شوقي، في تصريحات عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، إن كل ما ينشر عن تعديل جداول ومواعيد امتحانات الصفين الاول والثاني الثانوي لا أساس له من الصحة.

الصحة اجراءات الثانوية الوطن مدارس فيروس على مستوى الجمهورية الثانى المدارس الدولية اللغة العربية التعليم الفنى الدكتور طارق شوقي الصف الأول الثانوي وزارة التربية والتعليم التربية والتعليم الكتاب المدرسى فيروس كورونا الجمهورية امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي الثاني الثانوي وزارة التربية كورونا المستجد مستوى الجمهورية فيروس كورونا المستجد انتشار فيروس كورونا الادارة التعليمية الفلسفة الترم الثاني الدكتور طارق شوق الثانوي العام

رئيس التحرير

وائل لطفي

خطورة «عولمة» القيم

الأكثر قراءة

رابط نتيجة الصف الرابع الابتدائي 2022 برقم الجلوس عبر موقع وزارة التربية والتعليم

التشخيص المبدئى يؤكد غياب أبوجبل عن لقاء الكاميرون

«ذا ناشيونال»: مصر تخوض مباراة الكاميرون بالحارس الثالث

صحة الشتاء.. إليك ما يجب أن تتناوله للحفاظ على نشاط عقلك وجسمك

تفاصيل حالة الطقس فى مصر اليوم الإثنين 31-1-2022

سفير بيلاروسيا بالقاهرة: هناك تفاهم مشترك على المستوى السياسى بين البلدين

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

خيارات حلف الناتو في الازمة الروسية-الأوكرانية

محمد العسيري

تغريبة ياسر رزق

ماجد حبته

إعادة تدوير شعث الصغير

عبدالوهاب داود

«الأستاذ».. قواعد المحبة والوداع فى شريط سينمائى فاتن

فيصل شمس

إلى أين تقودنا الخرافة؟ من كورونا إلى الجائحة القادمة

د.أحمد الخميسى

قضية التجديد فى الأدب

ماجد حبته

حصاد مواجهة الشائعات

حسين دعسة

20 نقطة ساخنة للجوع..!

صور

مصر في سرادق عزاء ياسر رزق

عزاء الكاتب الصحفي ياسر رزق في مسجد المشير

ندوة كتابات عبدالتواب يوسف

محطة تل أبيب

المزيد

الجامعة العربية تؤكد دعمها الكامل لحقوق فلسطينيي الداخل

الرئيس الإسرائيلى يستعد لزيارة تركيا.. ما هى فرص التقارب؟

إسرائيل تسجل 45258 إصابة جديدة بفيروس كورونا