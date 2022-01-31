الإثنين 31 يناير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

تسرب للنفط يهدد الشعاب المرجانية والسواحل فى تايلاند

تسرب النفط
تسرب النفط

تسعى السلطات التايلاندية جاهدة لمنع تسرب النفط الذي حدث الأسبوع الماضي في شرق تايلاند من تدمير الشعاب المرجانية الهشة، بعد أن أعلن المسئولون أن التسرب بدأ ينجرف نحو المزيد من المناطق الساحلية.

ونقلت قناة آسيا نيوز الإخبارية، عن وزير الموارد الطبيعية والبيئة فاراوات سيلبا-أرشا، قوله إنه من الضروري محاولة منع الكتلة الرئيسية من النفط من الوصول إلى شاطئ "أو براو"، وهو خليج صغير في جزيرة منتجعية شهيرة.

وأضاف فاراوات، أنه إذا وصل النفط إلى داخل هذه المنطقة فقد يؤثر على الشاطئ، ويسبب أضرارًا جسيمة للشعاب المرجانية في المياه الضحلة.

وكان النفط قد بدأ يتسرب من خط أنابيب مملوك لشركة (ستار بتروليوم) للتكرير العامة المحدودة، في وقت متأخر من يوم الثلاثاء الماضي. وقبل محاولات السيطرة عليه، تسرب ما يقدر بنحو 50 ألف لتر من النفط إلى المحيط على بعد 20 كيلومترًا من الساحل الشرقي لتايلاند.

وأعلن شاطئ ماي رامفونج في مقاطعة رايونج منطقة منكوبة،بعد وصول بعض النفط إلى الشاطئ في وقت متأخر من يوم الجمعة، وبعدما أظهرت أحدث صورة قمر صناعي من وكالة تطوير المعلومات الجغرافية وتكنولوجيا الفضاء الحكومية، أن التسرب النفطي امتد ليغطي 67 كيلومترًا مربعًا من البحر.

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