مجلة فرنسية: مصر تواصل مغامراتها القارية بلقاء الكاميرون

أشادت مجلة لوبوان الفرنسية، في تقرير لها، بأداء المنتخب المصري لكرة القدم في مبارته في ربع نهائي كأس الأمم الأفريقية مع المنتخب المغربي، حيث حقق المنتخب هدفين مقابل هدف واحد للمنتخب المغربي.

وقالت المجلة في تقريرها: لقد أطاح فريق الفراعنة بأسود الأطلس بفضل كلا من محمد صلاح وتريزيجيه، وتابعت: لقد روض الفراعنة مرة أخرى أسود الأطلس.

وأضافت: مصر ستواصل مغامراتها القارية وستواجه الكاميرون في الدور نصف النهائي.

ووفقا للمجلة الفرنسية فقد اختار المغرب إيقاع خاطئء تمامًا وهو الأمر الذي استغلته مصر جيدا في محاولات لتحقيق الأهداف حيثاستحوذ الفراعنة على الكرة.

واختتمت: وعلى الرغم من النهاية المفعمة بالحيوية للمباراة ، كان على أسود الأطلس أن ينحني منطقياً أمام الفراعنة المصريين الذين سيواجهون الكاميرون في نصف النهائي.

يأتي هذا فيما هنأ السفير البريطاني بالقاهرة، جاريث بايلي، مساء الأحد، منتخب مصر بعد فوزه على المنتخب المغربي وتأهله للدور النصف النهائي لكأس الأمم الأفريقية بالكاميرون.

وكتب السفير البريطاني، في تدوينة عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعى (تويتر): "ألف مبروك للفراعنة والتأهل لنصف النهائي ومستانيين الكاس يا رجالة".

كان وزير الرياضة الدكتور أشرف صبحي، قد أشاد بالروح والأداء الرجولي الذي قدمه لاعبو المنتخب الوطني الأول لكرة القدم في مباراتهم التي أقيمت الأحد أمام منتخب المغرب الشقيق ضمن منافسات دور الثمانية ببطولة كأس الأمم المقامة بالكاميرون، وانتهت بفوز الفراعنة بنتيجة 2/ 1 ليتأهل المنتخب الوطني إلى المربع الذهبي للبطولة، ومواجهة منتخب الكاميرون الخميس المقبل.

وهنأ نادي ليفربول الإنجليزي، الدولي المصري محمد صلاح نجم فريقه الأول لكرة القدم على قيادة منتخب بلاده في التأهل إلى نصف نهائي كأس الأمم الأفريقية.



وكتب الحساب الرسمي لنادي ليفربول عبر موقع "تويتر": "هدف وتمريرة حاسمة وأداء ملكي بامتياز، تهانينا إلى العظيم محمد صلاح الذي قاد المنتخب المصري إلى الدور نصف النهائي من كأس الأمم الإفريقية 2021".



وتلاقى المنتخب المصري مع نظيره المغربي، في إطار منافسات ربع نهائي كأس الأمم الإأفريقية، المقامة حاليًا في الكاميرون، حيث فازت مصر بهدفين لهدف وتأهلت إلى نصف النهائي.