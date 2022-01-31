الصحة التونسية: تطعيم 5275 شخصا بلقاح كورونا خلال 24 ساعة

أعلنت وزارة الصحة التونسية أنه تم تطعيم 5 آلاف و275 شخصًا باللقاح المضاد لفيروس كورونا، خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وذكرت وزارة الصحة - في بيان - أن إجمالي الذين تم تطعيمهم منذ انطلاق الحملة خلال مارس الماضي 6 ملايين و230 ألفًا و542 شخصًا، حيث تم تطعيم 4 ملايين و590 ألفًا و465 شخصًا بجرعتين من اللقاح المضاد لكورونا، ومليونًا و640 ألفًا و77 شخصًا بجرعة واحدة من لقاح جونسون أو من المصابين سابقًا.

وأضافت أن إجمالي الجرعات المقدمة منذ مارس الماضي بلغ 12 مليونًا و748 ألفًا و822 جرعات، داعية المواطنين التسجيل بالمنصة الصحية.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد- 19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين.

وتتضمن الأعراض الشائعة للمرض الحمى والسعال وضيق النفس، أما الآلام العضلية وإنتاج القشع وألم الحلق فليست أعراضًا شائعة.

و يتطور عدد منها إلى أشكال أكثر خطورة، مثل ذات الرئة الشديدة والاختلال العضوي المتعدد، في حين أن غالبية الحالات المصابة تعاني من أعراض خفيفة، لكن المصابين بمتلازمة الضائقة التنفسية الحادة "ARDS" قد يعانون من فشل في عدد من الأعضاء، وجلطات دموية.

و تتراوح المدة الزمنية الفاصلة بين التعرض للفيروس، وبداية الأعراض من يومين إلى 14 يومًا، بمعدل وسطي هو خمسة أيام.

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل والمكسيك والهند والمملكة المتحدة وإيطاليا وروسيا وفرنسا وألمانيا.

و تم تسجيل أول إصابة بسلالة "B.1.1.529"، التي أطلقت عليها لاحقًا منظمة الصحة العالمية اسم "أوميكرون"، في بوتسوانا يوم 11 نوفمبر لدى مواطن من جنوب إفريقيا، حيث تم رصد العدد الأكبر من المرضى.

وتحمل هذه النسخة عددًا قياسيًا من التحورات، حيث يبلغ 50، بما في ذلك أكثر من 30 طفرة في بروتين سبايك الذي يتسلل من خلاله الفيروس إلى جسد الإنسان، وسط مخاوف واسعة من أن هذه السلالة أكثر عدوى من سابقاتها وقادرة على مقاومة اللقاحات.