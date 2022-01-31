«أفريقا نيوز»: مصر تعيد سيناريو 2017 فى الأفق

أشاد موقع "أفريكا نيوز" بأداء المنتخب المصري أمام نظيره المغربي في ربع نهائي كأس الأمم الأفريقية على أن يلتقي فريق الفراعنة مع الكاميرون يوم الثالث من فبراير المقبل.

وقال الموقع الأفريقي إن مصر تبحر إلى نصف النهائي لتقابل الكاميرون في مشهد يعيد للأذهان لقاء مصر والكاميرون في نفس البطولة عام 2017، لاسيما وقد حصل المنتخبان الكاميروني والمصري على أكبر عدد من الألقاب في كأس الأمم الأفريقية وغالبًا ما يلتقيان في المرحلة الأخيرة.

بينما تتخلف الكاميرون، البلد المضيف بفارق لقبين عن الفائز بالأرقام القياسية مصر، حيث إن الكاميرون لديها خمسة ألقاب في كأس الأمم الأفريقية باسمها، بينما مصر نالت اللقب سبع مرات.

وتابع التقرير الأفريقي: “لقد تولت مصر زمام الأمور كاملة في نهاية المباراة بفضل محمود حسن تريزيجيه”.

يأتي هذا فيما هنأ السفير البريطاني بالقاهرة، جاريث بايلي، مساء الأحد، منتخب مصر بعد فوزه على المنتخب المغربي وتأهله للدور النصف النهائي لكأس الأمم الإفريقية بالكاميرون.

وكتب السفير البريطاني، في تدوينة عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعى (تويتر): "ألف مبروك للفراعنة والتأهل لنصف النهائي ومستانيين الكاس يا رجالة".

كان وزير الرياضة الدكتور أشرف صبحي، قد أشاد بالروح والأداء الرجولي الذي قدمه لاعبو المنتخب الوطني الأول لكرة القدم في مباراتهم التي أقيمت اليوم الأحد أمام منتخب المغرب الشقيق ضمن منافسات دور الثمانية ببطولة كأس الأمم المقامة بالكاميرون، وانتهت بفوز الفراعنة بنتيجة 2/ 1 ليتأهل المنتخب الوطني إلى المربع الذهبي للبطولة، ومواجهة منتخب الكاميرون الخميس المقبل.

وهنأ نادي ليفربول الإنجليزي، الدولي المصري محمد صلاح نجم فريقه الأول لكرة القدم على قيادة منتخب بلاده في التأهل إلى نصف نهائي كأس الأمم الإفريقية.

وكتب الحساب الرسمي لنادي ليفربول عبر موقع "تويتر": "هدف وتمريرة حاسمة وأداء ملكي بامتياز، تهانينا إلى العظيم محمد صلاح الذي قاد المنتخب المصري إلى الدور نصف النهائي من كأس الأمم الإفريقية 2021".

وتلاقى المنتخب المصري مع نظيره المغربي اليوم الأحد في إطار منافسات ربع نهائي كأس الأمم الأفريقية، المقامة حاليًا في الكاميرون، حيث فازت مصر بهدفين لهدف وتأهلت إلى نصف النهائي.