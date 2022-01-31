تفاصيل حالة الطقس فى مصر اليوم الإثنين 31-1-2022

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود، اليوم الإثنين، طقس بارد نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية وشمال الصعيد، مائل للبرودة على السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، معتدل على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الاحمر وجنوب الصعيد، بينما يسود طقس شديد البرودة ليلا على كافة الأنحاء يصل إلى حد الصقيع على السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء و شمال الصعيد.

وعن الظواهر الجوية هناك فرصة لسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة، وأمطار خفيفة على مناطق من شمال الصعيد وسيناء قد تمتد إلى القاهرة الكبرى وجنوب الوجه البحري، ونشاط للرياح على مناطق من السواحل الشمالية وسيناء تكون مثيرة للرمال والأاتربة أحيانا على جنوب البلاد على فترات متقطعة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج من 1.5 إلى 2.5 متر والرياح السطحية جنوبية غربية إلى شمالية غربية.

وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج من 1.5 متر إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.



وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة على محافظات ومدن مصر:



العظمى الصغرى

القاهرة 15 10

الإسكندرية 16 11

وادي النطرون 16 10

طنطا 15 10

شبين الكوم 15 10

دمنهور 15 10

بلطيم 16 8

مطروح 15 10

السلوم 15 8

سيوة 17 5

بورسعيد 17 10

دمياط 16 10

الزقازيق 15 10

المنصورة 15 10

الإسماعيلية 16 9

السويس 16 9

العريش 16 9

رفح 16 9

رأس سدر 19 8

نخل 16 1

نويبع 19 12

طابا 15 10

كاترين 12 2-

الطور 18 9

شرم الشيخ 20 13

الغردقة 20 12

مرسى علم 20 10

الفيوم 16 3

بني سويف 16 5

المنيا 16 5

أسيوط 16 4

سوهاج 17 5

قنا 17 6

الأقصر 19 7

أسوان 19 7

إدفو 20 7

أبوسمبل 19 7

الوادى الجديد 19 4

شلاتين 22 11

أبو رماد 21 11

حلايب 20 12

رأس حدربة 20 11