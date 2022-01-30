والدة هايدي ضحية الابتزاز: أجبروني على منع ابنتي من الدراسة

كشفت السيدة منى والدة الطفلة هايدي شحته، المنتحرة في محافظة الشرقية بعد تناولها حبة الغلال السامة نتيجة تعرضها للابتزاز بصور مفبركة من بعض أبناء القرية.

وقالت خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "كلمة أخيرة"، مع الإعلامية لميس الحديدي، المُذاع عبر فضائية on e، إن هناك مشاكل بينها وبين جيرانها في إطار الخلافات التلقيدية التي تحدث بين أي أسرة وغيرها لكن ما حدث أن إبنة الجيران اعتادت زيارتهم والدخول لمنزلهم والتقاط الصور مع هايدي ومع أفراد الأسرة.

وأضافت أنه مع نشوب الخلافات عمدت إبنة الجيران لتسريب تلك الصور لاثنين من الشباب في منطقة صان الحجر بالشرقية وكان بحوزتهما الصور وبدأو في التهديد مقابل الحصول على مبلغ 2000 جنيه نظير حذف الصور وأنها رفضت ذلك.

وتابعت: “عندما رفضنا قالوا لدينا شروط أن لا تذهب هايدي للمدرسة ولا للدروس وأن نعتذر لأم الجيران ونقبل رأسها وبالفعل تأسفنا للأم وقبلنا رأسها أنا وبناتي الثلاثة”، مؤكدة أنها استجابت لطلباتهم ومنعت ابنتها المنتحرة من الذهاب للمدرسة.