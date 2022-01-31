مصرع شقيقان بمادة سامة داخل منزلهما فى بنها بالقليوبية

عثر أهالي منطقة الشدية على جثتين لشقيقين تم نقلهما إلى المستشفى وتولت النيابة العامة التحقيق فيما تكثف الأجهزة الأمنية جهودها لكشف غموض الواقعة.

تلقى اللواء غالب مصطفى مدير أمن القليوبية إخطارًا من مأمور قسم أول بنها يفيد تلقيه بلاغا من الأهالي بالعثور على جثتين لشقيقين عثرا عليهما داخل منزلهما بمنطقة الشدية.

انتقل ممثلي الأجهزة الأمنية إلى مكان الواقعة وتبين وفاة كلًا من: "م ح ب"٢٧ سنة وشقيقه" ط ج ب" ٢٥ سنة وتوصلت التحريات أنهما تناولا مادة سامة أدت لوفاتهما، بالإضافة إلى أن شقيقهما الأكبر تعرض للتسمم منذ أسبوع وتم نقله لأحد المستشفيات وتم شفائه واليوم تم العثور على المتوفيان جثتان عقب تسممهما وتم نقلهما للمستشفى وتولت الجهات المعنية التحقيق.