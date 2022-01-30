مهنئًا المنتخب بالفوز على المغرب.. حسام صالح: «أسعدتم 100 مليون مصرى»

تقدم النائب حسام صالح عوض الله رئيس لجنة الطاقة بمجلس النواب، بالتهنئة للاعبي منتخب مصر، بعد تأهلهم للدور نصف النهائي لبطولة كأس الأمم الإفريقية المقامة بالكاميرون. قائلا: ألف مبروك نجوم المنتخب المصري، شرفوتنا أمام العالم وكنتم على العهد رجالا، رفعتم رأية الكرة المصرية عاليًا في مباراة هامة ومثيرة مع المنتخب المغربي.

وقال صالح إن فوز منتخب مصر على منتخب المغرب وصعوده للدور نصف النهائي أمام الكاميرون أثبت أن نجوم مصر تألقوا كالعادة وأسعدوا 100 مليون مصري، بآداء جميل وممتع وإصرار على الفوز منذ اللحظة الأولى للمباراة.

واعتبر عضو مجلس النواب، مباراة مصر والمغرب، بروفة للمباراة النهائية في كأس الأمم الأفريقية، باعتبار المغرب كان ولا يزال أحد المنتخبات الكبري التي قدمت عروضا رائعة بالبطولة، قبل أن يغادرها على يد المنتخب المصري.

واختتم النائب: ألف مبروك منتخب مصر، ونأمل أن يتخطى مباراة نصف النهائي أمام منتخب الكاميرن ليصعد لنهائي أمم إفريقيا في مباراة ينتظرها الجميع، للتتويج مجددًا بالبطولة.

وتمكن منتخب مصر من تحقيق ريمونتادا تاريخية في مواجهة المغرب، بالفوز بهدفين مقابل هدف، في لقاء ربع نهائي أمم إفريقيا 2021، والتأهل إلى دور نصف نهائي «كان 2021».

ومن المقرر أن تقام مباراة مصر والكاميرون يوم الخميس الموافق 3 فبراير 2022 على ملعب أحمدو أهيدجو بمدينة ياوندي.

وتأهل منتخب مصر لدور الثمانية بعد الإطاحة بمنتخب كوت ديفوار من دور الـ 16 عبر ركلات الجزاء الترجيحية، بعدما كان قد حل في المركز الثاني لمجموعته في الدور الأول خلف منتخب نيجيريا.

وتمكن منتخب مصر من تحقيق ريمونتادا تاريخية في مواجهة المغرب، بالفوز بهدفين مقابل هدف، في لقاء ربع نهائي أمم إفريقيا 2021، والتأهل إلى دور نصف نهائي «كان 2021».