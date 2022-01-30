الإثنين 31 يناير 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

مهنئًا المنتخب بالفوز على المغرب.. حسام صالح: «أسعدتم 100 مليون مصرى»

النائب حسام صالح
النائب حسام صالح

تقدم النائب حسام صالح عوض الله رئيس لجنة الطاقة بمجلس النواب، بالتهنئة للاعبي منتخب مصر، بعد تأهلهم للدور نصف النهائي لبطولة كأس الأمم الإفريقية المقامة بالكاميرون. قائلا: ألف مبروك نجوم المنتخب المصري، شرفوتنا أمام العالم وكنتم على العهد رجالا، رفعتم رأية الكرة المصرية عاليًا في مباراة هامة ومثيرة مع المنتخب المغربي.

وقال صالح إن فوز منتخب مصر على منتخب المغرب وصعوده للدور نصف النهائي أمام الكاميرون أثبت أن نجوم مصر تألقوا كالعادة وأسعدوا 100 مليون مصري، بآداء جميل وممتع وإصرار على الفوز منذ اللحظة الأولى للمباراة.

واعتبر عضو مجلس النواب، مباراة مصر والمغرب، بروفة للمباراة النهائية في كأس الأمم الأفريقية، باعتبار المغرب كان ولا يزال أحد المنتخبات الكبري التي قدمت عروضا رائعة بالبطولة، قبل أن يغادرها على يد المنتخب المصري.

واختتم النائب: ألف مبروك منتخب مصر، ونأمل أن يتخطى مباراة نصف النهائي أمام منتخب الكاميرن ليصعد لنهائي أمم إفريقيا في مباراة ينتظرها الجميع، للتتويج مجددًا بالبطولة.

وتمكن منتخب مصر من تحقيق ريمونتادا تاريخية في مواجهة المغرب، بالفوز بهدفين مقابل هدف، في لقاء ربع نهائي أمم إفريقيا 2021، والتأهل إلى دور نصف نهائي «كان 2021».

ومن المقرر أن تقام  مباراة مصر والكاميرون يوم الخميس الموافق 3 فبراير 2022 على ملعب أحمدو أهيدجو بمدينة ياوندي.

وتأهل منتخب مصر لدور الثمانية بعد الإطاحة بمنتخب كوت ديفوار من دور الـ 16 عبر ركلات الجزاء الترجيحية، بعدما كان قد حل في المركز الثاني لمجموعته في الدور الأول خلف منتخب نيجيريا.

وتمكن منتخب مصر من تحقيق ريمونتادا تاريخية في مواجهة المغرب، بالفوز بهدفين مقابل هدف، في لقاء ربع نهائي أمم إفريقيا 2021، والتأهل إلى دور نصف نهائي «كان 2021».

منتخب نيجيريا نصف النهائى منتخب مصر دور نصف نهائي الامم الافريقية عضو مجلس النواب كأس الأمم الأفريقية كوت ديفوار منتخب المغرب

رئيس التحرير

وائل لطفي

خطورة «عولمة» القيم

الأكثر قراءة

في عمارة الشعراوي.. وزير الأوقاف يكشف تفاصيل حريق الحسين

الدفع بـ6 سيارات إطفاء لإخماد حريق فى مبنى بالحسين

رابط نتيجة الصف الرابع الابتدائي 2022 برقم الجلوس عبر موقع وزارة التربية والتعليم

تقرير خاص.. كيف تحمى الدولة محدودى الدخل؟

والدة هايدي ضحية الابتزاز: أجبروني على منع ابنتي من الدراسة

السينما تتحدى «كورونا».. أبطال «موسم نُص السنة» يتحدثون: أعمال خفيفة تناسب أجواء الإجازة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد العسيري

تغريبة ياسر رزق

ماجد حبته

إعادة تدوير شعث الصغير

عبدالوهاب داود

«الأستاذ».. قواعد المحبة والوداع فى شريط سينمائى فاتن

فيصل شمس

إلى أين تقودنا الخرافة؟ من كورونا إلى الجائحة القادمة

د.أحمد الخميسى

قضية التجديد فى الأدب

ماجد حبته

حصاد مواجهة الشائعات

حسين دعسة

20 نقطة ساخنة للجوع..!

علي سعدة

مستأجرون.. ولا أعز

صور

مصر في سرادق عزاء ياسر رزق

عزاء الكاتب الصحفي ياسر رزق في مسجد المشير

ندوة كتابات عبدالتواب يوسف

محطة تل أبيب

المزيد

الجامعة العربية تؤكد دعمها الكامل لحقوق فلسطينيي الداخل

الرئيس الإسرائيلى يستعد لزيارة تركيا.. ما هى فرص التقارب؟

إسرائيل تسجل 45258 إصابة جديدة بفيروس كورونا