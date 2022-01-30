أشهر مسلسلات رمضان 2022 بالتفصيل

يرغب الكثير من عشاق الدراما في الوقوف على أشهر مسلسلات رمضان 2022 لمتابعتها بشكل دائم طوال شهر رمضان، يأتي ذلك بعد مرور شهر قليلة من بداية السنة الجديدة، ويبحث الجمهور المهتمين بالدراما المصرية عن القائمة المبدئية لمسلسلات رمضان لسنة 2022، بعد الكشف عن مجموعة واسعة من التعاقدات بشكل مختلف على أعمال درامية جديدة لهذا العام من المقرر مشاركتها في السباق الدرامي المقبل، وتحمل أسماء مجموعة كبيرة من الفنانين الكبار.

قائمة مسلسلات رمضان 2022



ومن هذا السياق، تتضمن قائمة مسلسلات رمضان لسنة 2022 التي بدأ تصويرها خلال المدة الماضية عدد من الأعمال منها «فاتن أمل حربي» والذي يأتي من بطولة الفنانة نيللي كريم، والذي بدأ المخرج محمد جمال العدل تصويره خلال الأيام المنتهية.

وتنشر الدستور قائمة مسلسلات رمضان حيث تشمل القائمة الجزء السادس من مسلسل «الكبير أوي» والذي يأتي من بطولة الفنان أحمد مكي، الذي بدأ تصويره من منذ أسابيع، كما بدأ المخرج محمد ياسين تصوير مشاهد مسلسل «مشوار لحد هناك» وهو من بطولة محمد رمضان والفنانة دينا الشربيني.

ويتابع عدد من صناع الدراما انتهاء فترة الأعياد لبدء تصوير المسلسلات ليتم الانتهاء منها بفترة كافية قبل بداية موسم الدراما الرمضانية، ومنها مسلسل «أحلام سعيدة»، والذي يأتي من بطولة يسرا وهو من تأليف هالة خليل وإخراج عمرو عرفة، بالإضافة إلى «لام شمسية» للمخرج كريم الشناوي ويجمع في بطولته منى زكي وإياد نصار، بينما تستعد ريهام حجاج خلال الفترة المقبلة لتصوير مسلسل «يوتيرن» إخراج سامح عبد العزيز، ويعيد الفنان مصطفى شعبان التعاون مع المخرج مجدى الهواري في مسلسل «دايما عامر» في رمضان لسنة 2022.



ومن هذا الجانب، تتواجد الدراما الوطنية كوجبة أساسية في الموسم الرمضاني من خلال مسلسلي «الاختيار 3» الذي يضم عدد من نجوم الدراما المصرية تحت قيادة المخرج بيتر ميمي، وذلك بالإضافة إلى الجزء الثاني من مسلسل «هجمة مرتدة 2»، الذي يقوم ببطولته أمير كرارة.

وفي هذا السياق، ترجع الفنانة منة شلبي بمسلسل «اتجاه إجباري» مع المخرجة كاملة أبو ذكري، ويضم المسلسل عددا من النجوم الغائبين من بينهم إلهام شاهين وأحمد داود، كما تعود ياسمين صبري بعد غياب العام الماضي في مسلسل جديد باسم «دنيا».