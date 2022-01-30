الإثنين 31 يناير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

العثور على جثتين لشقيقين داخل شقتهما ببنها

جثة
جثة

تكثف أجهزة البحث الجنائي بالقليوبية جهودها لكشف لغز العثور على جثتين لشقيقين داخل شقة سكنية بمدينة بنها، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

وتلقي اللواء غالب مصطفي مدير أمن القليوبية، إخطارًا من مأمور قسم أول بنها يفيد بورود بلاغ بالعثور علي جثتىن لشقيقين داخل منزلهما بدائرة القسم.

وكلف اللواء محمد العنانى مدير المباحث الجنائية بالقليوبية، قوة أمنية بقيادة المقدم محمد عماد رئيس مباحث قسم أول بنها، بالانتقال إلى محل البلاغ.

وتبين من المعاينة والفحص أن الجثتين لكلٍ من “ط.ب”18سنة و"م.ب" 22 سنة.

مدير المباحث المباحث الجنائية محافظة القليوبية العثور على جثتين التحري عن قليوبية

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