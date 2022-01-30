الأحد 30 يناير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

والد هايدي ضحية الابتزاز: خافت مني ومن أخوالها فانتحرت

جريدة الدستور

كشف شحتة والد هايدي ضحية الابتزاز بصور مفبركة على السوشيال ميديا، أن ابنته تعرضت لضغط شديد، دفعها للانتحار خوفًا منه ومن أمها ومن أخوالها.

وقال شحتة، خلال مداخلة هاتفية مع الدكتور محمد الباز، في برنامج "آخر النهار" المُذاع عبر فضائية "النهار"، إن ابنته تتعرض للابتزاز منذ عيد الفطر، كاشفًا أن المبتزين جيرانهم، وكانوا يغارون من بناته.

وأضاف: "جارتي كانت بتبتزني عشان اشتم بنتي واضرب مراتي، وأنا مش هحاسب بنتي ومراتي قدام أي حد، بحاسبها بيني وبينها، فجارتنا لما لقتني متكلمتش نشرت الصور على الفيس، وقالت ابقى تف في وشي لو لقيت عريس يخش على بناتك".

 

التفاصيل…

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