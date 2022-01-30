الأحد 30 يناير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

النيابة تستعلم عن حالة 11 مصابًا فى انقلاب حافلة بطريق رأس غارب

حادث مروري
حادث مروري

استعلمت النيابة العامة عن حالة 11 مصابًا في انقلاب حافلة بطريق رأس غارب بالبحر الأحمر، لبيان مدى إمكانية سؤالهم من عدمه، كما أمرت باتخاذ الإجراءات اللازمة تجاة جثة أحد ضحايا الحادث.

وشهد طريق رأس غارب في الاتجاه إلى الغردقة بالبحر الأحمر، الأحد، حادثًا مروريًا مروعًا إثر انقلاب حافلة، والذي أسفر عن مصرع شخصين، بينما أصيب 11 آخرين، وهرعت سيارات الإسعاف لمكان الحادث، لنقل المصابين ويجري الآن عمليات تقطيع الأتوبيس الاستكشاف وجود أي ضحايا آخرين.

كانت غرفة عمليات محافظة البحر الأحمر، قد تلقت إخطارًا بانقلاب أتوبيس نقل أمام منطقة وادي دار بطريق رأس غارب الغردقة، وأسفر الحادث عن مصرع شخصين وإصابة 11 آخرين حتى الآن.

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