الأحد 30 يناير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

أول تعليق من كيروش بعد فوز مصر على المغرب والتأهل لنصف النهائي

جريدة الدستور

علق البرتغالي كارلوس كيروش المدير الفني لمنتخب مصر على فوز الفراعنة أمام المغرب اليوم الأحد، في المواجهة التي جمعت بينهما ضمن منافسات ربع نهائي كأس أمم إفريقيا 2021.

وقال كيروش في المؤتمر الصحفي بعد المباراة: "أعتقد أن أفضل مجاملة أهديها للاعبين هي أن أشكرهم، فهم يريدون الاستمرار في البطولة ويرغبون في الوصول إلى النهائي".

وواصل: "نريد أن نمثل مصر بشكل أفضل في المباراة المقبلة بعد الفوز على فريق رائع مثل المغرب ولكن الآن نركز على الكاميرون".
 

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