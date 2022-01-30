صلاح عبد الله: الحكم لم يكن على مستوى المباراة والمنتخب يستحق الفوز

تحدث الفنان صلاح عبد الله عن رأيه في مبارة مصر والمغرب، التي لعبها المنتخب اليوم الأحد، وانتهت بهدفين لصالح المنتخب الوطني ليتأهل لمبارة نصف نهائي بطولة كأس الأمم الإفريقية.

وقال صلاح عبد الله، في تصريحات له، إن مبارة اليوم كانت عظيمة، وكل لاعبي المنتخب الوطني أثبتوا أنهم نجوم ويستحقون الفوز، وكانوا سبب سعادة جميع المصريين.

وتابع عبد الله، أن حكم المبارة لم يكن عادلًا في حق المنتخب الوطني، بل كان متحاملاً على منتخبنا وأعطي اللاعبين العديد من الإنذارات.

واكمل قائلاً إن الحكم لم يكن على مستوى المباراة، ولكن النصر جاء لمصر والمصريين بفضل دعواتنا، والآن الجميع خائف من مباراة مصر والكاميرون التي من المقرر أن تكون بعد ثلاثة أيام، في الدور نصف النهائي.