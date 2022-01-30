الأحد 30 يناير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

«استولت على مقر شاغر».. إدارة معرض الكتاب تفضح تزييف إحدى دور نشر

معرض القاهرة الدولي
معرض القاهرة الدولي للكتاب

كشفت إدارة معرض القاهرة الدولي للكتاب عن تفاصيل ما حدث من إحدى دور النشر غير المشاركة بالأساس بالمعرض في دورته الثالثة والخمسين، واستيلائها بالتدليس والتزييف على موقع شاغر لإحدى دور النشر المشاركة بالمعرض، واضعةً ملصقا على لوحة الدار بتصميم وألوان مشابهة لألوان وتصميم معرض هذا العام. 

وأوضحت إدارة معرض الكتاب في بيانها أنها قد سلمت "دار جنة الأطفال (السورية)" مساحتها (٩ أمتار) التي تعاقدت عليها هذا العام وفقا للقواعد المنظمة؛ بعد تأخر كتب الدار في الوصول إلى الجناح المخصص لها قبل انطلاق دورة هذا العام وفقا للمواعيد المحددة، مشيرة إلى أنها أخطرت هذه الدار السورية المشاركة برفض أية توكيلات داخل جناحها نظرا لأن مساحة التسعة أمتار لا تتيح لأية دار حيازة توكيل وفقا للقواعد الموضحة بكراسة الشروط. 

ونوهت بأنه أثناء إحدى حملات التفتيش المستمرة داخل أرض المعرض اكتشفت عملية تزييف تمثلت في وضع دار "الشبكة العربية" ملصق لها على لافتة "دار جنة الأطفال" (كما هو موضح بالصورة) ومن ثمَّ تعاملت إدارة المعارض مع الواقعة على الفور وفقا للقوانين المنظمة واتخذت الإجراءات كافة حيال عملية التزييف التي قامت بها الدار.

وأشارت إدارة المعرض إلى أن بعض المزيفين صورا الأمر على بعض صفحات التواصل الاجتماعي بأنه إغلاق قسري وافتئات من المعرض وإدارته ووزارة الثقافة المصرية.

 بدورها أكدت إدارة معرض القاهرة الدولي للكتاب أنها لا يمكن لها قبول أية محاولة للتزوير أو التزييف أو تجاوز القانون، وحرصها الدائم على وضع الحقائق بشفافية أمام الرأي العام أولا بأول.

كما أكدت إدارة المعرض أنها تحتفظ بحقها في اتخاذ إجراءاتها القانونية حيال هذا الأمر.

حين يصبح التزييف عنوانا معرض القاهره الدولي للكتاب دار الشبكة العربية للأبحاث والنشر لإحدى دور النشر المشاركة إدارة المعارض بالهيئة المصرية العامة للكتاب

رئيس التحرير

وائل لطفي

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«استولت على مقر شاغر».. إدارة معرض الكتاب تفضح تزييف إحدى دور نشر

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