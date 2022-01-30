بالأسماء.. إصابة 7 في انقلاب سيارة بكفر الشيخ

شهد الطريق الساحلي أمام قرية الزهراء بمركز بلطيم في محافظة كفر الشيخ، مساء اليوم، حادث انقلاب سيارة ملاكي، أسفر عن إصابة 7 بإصابات متفرقة، وجرى نقل المصابين لمستشفى بلطيم المركزي لتلقي العلاج اللازم.

تلقت غرفة العمليات بمديرية الصحة بكفر الشيخ إشارة بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي بالطريق الساحلي أمام قرية الزهراء بمركز بلطيم.

وانتقلت على الفور سيارات الإسعاف لموقع الحادث وتبين إصابة 7 وهم: «مروة عوض عبد الباسط، 26 سنة، باشتباه كسر بالذراع الأيسر، واشتباه كسر بالضلوع، وأمنية مجدي فوزي، 25 سنة، بكسور متعددة بالذراع الأيسر، ومحمد عمر الحليلي، 4 سنوات، بجروح متفرقة باليدين واشتباه كسر بالفك، ومنير أنيس الحليلي، 11 سنة، باشتباه خلع بالكتف الأيمن، وإيناس محمد العلمي، 35 سنة، باشتباه كسر بالساق الأيمن، وجومانا أنيس منير، 7 سنوات، بجرح قطعي بالذراع الأيمن 3 سم، ونيروز أنيس منير، 12 سنه، بجرح قطعي بالوجه».

وتم نقل المصابين لمستشفى بلطيم المركزي وجميع الحالات باستقبال المستشفى، وجار عمل الإسعافات الأولية والفحوصات والأشعة اللازمة.