موسيماني: نسعى لتقديم أفضل ما لدينا في كأس العالم للأندية ‏

أبدي الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي المصري، سعادته ‏بأداء مجموعة اللاعبين الشباب في مباراة الفريق أمام البنك الأهلي التي أقيمت اليوم الأحد في ختام ‏منافسات دور المجموعات بكأس رابطة الأندية المصرية المحترفة والتي انتهت بالتعادل .1/1 ‏

وقال موسيماني في المؤتمر الصحفي بعد المباراة، إن الفريق اعتمد على مجموعة اللاعبين الناشئين أمام البنك الأهلي بسبب الغيابات ما بين إصابات وفيروس كورونا، وتعرض ‏أكثر من لاعب للإصابات؛ آخرهم الحارس مصطفى شوبير واللاعب محمد مغربي والدكتور عمرو محب المترجم. ‏

أضاف:"حاولت على قدر المستطاع أن أحافظ على مجموعة من اللاعبين قبل ‏السفر إلى الإمارات للمشاركة في كأس العالم للأندية.. بيرسي تاو شارك في المباراة الماضية ‏أمام سموحة وتعرض للإصابة ولن يلعب في كأس العالم للأندية.. لم نرغب في أن نتعرض ‏للمزيد من الإصابات، وأتمنى عدم فقدان أي لاعب جديد للإصابة خاصة الدوليين".

وأوضح المدير الفني للأهلي:"رأيت معلول يلعب مع منتخب تونس أمس وكان في حالة جيدة، ‏وديانج من قبل مع منتخب مالي، في المقابل فقدنا بدر بانون وأكرم توفيق، وإصابة محمد ‏الشناوي وحمدي فتحي بجانب إصابة صلاح محسن. الوضع صعب للغاية نشارك في كأس ‏العالم للأندية وسط غيابات عكس العام الماضي، حيث توجهنا للبطولة ونحن بكامل لاعبينا ‏وكنا نفتقد فقط لجهود علي معلول ".

وشدد المدير الفني أن الأهلي لديه الروح اللازمة لتخطي هذه العقبات.‏

أوضح موسيماني أن اللاعبين الذين شاركوا أمام سموحة كان أغلبهم عائدين من الإصابة ‏بفيروس كورونا وأن الفريق سوف يتحسن في المرحلة المقبلة‏ مع اكتمال شفاء المصابين بكورونا.

واختتم موسيماني حديثه بالتأكيد على أن الفريق دخل في فقاعة طبية في اليومين ‏الماضيين وأن الثقة والروح سوف تجعلان الأهلي يقدم أفضل ما لديه في كأس العالم للأندية ‏مهما كانت الظروف.‏