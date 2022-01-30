موسيماني: نسعى لتقديم أفضل ما لدينا في كأس العالم للأندية
أبدي الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي المصري، سعادته بأداء مجموعة اللاعبين الشباب في مباراة الفريق أمام البنك الأهلي التي أقيمت اليوم الأحد في ختام منافسات دور المجموعات بكأس رابطة الأندية المصرية المحترفة والتي انتهت بالتعادل .1/1
وقال موسيماني في المؤتمر الصحفي بعد المباراة، إن الفريق اعتمد على مجموعة اللاعبين الناشئين أمام البنك الأهلي بسبب الغيابات ما بين إصابات وفيروس كورونا، وتعرض أكثر من لاعب للإصابات؛ آخرهم الحارس مصطفى شوبير واللاعب محمد مغربي والدكتور عمرو محب المترجم.
أضاف:"حاولت على قدر المستطاع أن أحافظ على مجموعة من اللاعبين قبل السفر إلى الإمارات للمشاركة في كأس العالم للأندية.. بيرسي تاو شارك في المباراة الماضية أمام سموحة وتعرض للإصابة ولن يلعب في كأس العالم للأندية.. لم نرغب في أن نتعرض للمزيد من الإصابات، وأتمنى عدم فقدان أي لاعب جديد للإصابة خاصة الدوليين".
وأوضح المدير الفني للأهلي:"رأيت معلول يلعب مع منتخب تونس أمس وكان في حالة جيدة، وديانج من قبل مع منتخب مالي، في المقابل فقدنا بدر بانون وأكرم توفيق، وإصابة محمد الشناوي وحمدي فتحي بجانب إصابة صلاح محسن. الوضع صعب للغاية نشارك في كأس العالم للأندية وسط غيابات عكس العام الماضي، حيث توجهنا للبطولة ونحن بكامل لاعبينا وكنا نفتقد فقط لجهود علي معلول ".
وشدد المدير الفني أن الأهلي لديه الروح اللازمة لتخطي هذه العقبات.
أوضح موسيماني أن اللاعبين الذين شاركوا أمام سموحة كان أغلبهم عائدين من الإصابة بفيروس كورونا وأن الفريق سوف يتحسن في المرحلة المقبلة مع اكتمال شفاء المصابين بكورونا.
واختتم موسيماني حديثه بالتأكيد على أن الفريق دخل في فقاعة طبية في اليومين الماضيين وأن الثقة والروح سوف تجعلان الأهلي يقدم أفضل ما لديه في كأس العالم للأندية مهما كانت الظروف.