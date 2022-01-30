محمد الباز يكشف: تحرك رسمى لمنع «داية» من ختان 5 فتيات بأسيوط

أشاد الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، بالتحرك السريع من قبل نجدة الطفل، بعد منع "داية" من ارتكاب جريمة ختان 5 فتيات في قرية بني رافع في مركز منفلوط بمحافظة أسيوط.

وقال الباز خلال برنامجه "آخر النهار" المُذاع على قناة "النهار"، أن مواطنا مجهولا اتصل على خط حماية الطفل وأبلغ عن استعداد "داية" لختان 5 إناث، فقام "حماية الطفل" بتحول الموضوع لـ اللجنة العامة لحماية الطفولة، والتي رفعت الواقعة إلى مكتب النائب العام، والذي حول البلاغ لنيابة استئناف أسيوط، وتمت مرجعة عنوان "الداية"، وتحركوا إلى منزلها، وبتفتيش المنزل وجدوا عندها أدوات طبية غير مرخص بها، واعترفت بالفعل أنها كانت تستعد لختان فتيات.