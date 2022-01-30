فعاليات وزارة الإسكان اليوم.. الجزار يتابع الموقف التنفيذي لمشروعات التجمع العمراني «صواري»

شهدت وزارة الإسكان العديد من الفعاليات فى القطاعات التابعة لها، اليوم الأحد، وتسلط “الدستور” الضوء على أبرزها ومنها الآتي:



تابع الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الموقف التنفيذي للمشروعات الجاري تنفيذها بالتجمع العمراني "صواري" بمنطقة غرب كارفور، بالإسكندرية، والذى تبلغ مساحته 419.74 فدان، ويهدُف لتوفير أنماط الإسكان المتنوعة، والخدمات الاستثمارية، كما يهدف للمساهمة فى زيادة المشروعات التنموية بالمحافظة.

وأشار وزير الإسكان، إلى أن المحور الأول في تنمية التجمع العمراني "صوارى"، يتمثل في قيام هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بتنفيذ 64 برجاً سكنياً تضم 3068 وحدة سكنية "أبراج صواري" على مساحة 60 فداناً، ضمن المرحلة الأولى من المشروع بمساحة إجمالية120 فدانا، ويُعد مشروع الأبراج كومباوند سكنى "إسكان فاخر" تتراوح مساحة الوحدات به بين 130 و280 مترا، وجارٍ أيضاً تنفيذمشروع الفيلات على مساحة 57 فدانا، ويشمل 310 فيلات سكنية، وجارٍ تنفيذ أعمال المرافق والطرق لتصبح المنطقة جاهزة لاستقبال المواطنين فور الانتهاء من تنفيذ الوحدات السكنية.

https://www.dostor.org/3699091



قام المهندس عبدالمطلب ممدوح، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التنمية وتطوير المدن، والمهندس كمال بهجات، مساعد نائب رئيس الهيئة، بجولة تفقدية بعددٍ من المشروعات الجاري تنفيذها بمدينة العاشر من رمضان، يرافقهما المهندس أحمد عمران، رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان، ومسؤولو الهيئة والجهاز، تنفيذاً لتوجيهات الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بضرورة متابعة المشروعات الجاري تنفيذها بالمدن الجديدة.



https://www.dostor.org/3699182

كما عقدت الجمعيات العامة لشركات مياه الشرب الصرف الصحي لـ 8 شركات تابعة (دمياط- المنوفية- شمال وجنوب سيناء- الشرقية- سوهاج- الفيوم- البحر الأحمر- كفرالشيخ)، عبر تقنية الفيديوكونفرانس، برئاسة المهندس ممدوح رسلان، رئيس الشركة القابضة لمياهالشرب ورئيس الجمعية العامة لشركات مياه الشرب والصرف الصحى، وبحضور ممثلي الجهاز المركزى للمحاسبات لمناقشة القوائم الماليةوالحسابات الختامية للعام المالى المنتهى فى 30/6/2021.

واستعرضت الجمعية العامة جدول الأعمال وتقرير تقييم الأداء للشركات التابعة، وملاحظات مراقبي الجهاز المركزى للمحاسبات، وأوصتالجمعية باتخاذ الشركات جميع الإجراءات اللازمة لتلافي تلك الملاحظات فى إطار زمني محدد، ووافقت الجمعية على اعتماد القوائم المالية والحسابات الختامية عن العام المالى المنتهى فى 30/6/2021 لتلك الشركات.

https://www.dostor.org/3699549