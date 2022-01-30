«شعب يستحق الفرحة».. طارق لطفي وأحمد رزق يحتفلان بفوز المنتخب الوطني

انهالت تعليقات الفنينة وتهنئتهم بفوز المنتخب الوطني على نظيره النغربي والتأهل لمبابرة نصف نهائي بطولة كأس أمم إفريقيا.

ونشر الفنان طارق لطفي عبر حساباته المختلفة صورة لمنتخب مصر من المباراة وعليق عليها وقال: “مبروك لمصر شعب يستحق الفرحة والله” وشركه عدد كبير من النجوم التهنئة وشاركه متابعي الصفحات المختلفة عبر مواقع التواصل الاجتماعي التهنئة.

وشارك الفنان أحمد رزق الجمهور التهنئة ايضا عبر حساباته المختلفة على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة وعلق عليها: “ألف مبروك لمنتخب مصر وهارد لك لمنتخب المغرب الشقيق” مع نشر صورة لمحمد صلاح أثناء احتفاله بالهدف الثاني أمام منتخب المغرب.

وكان الفنان نبيل الحلفاوي شارك وقال، في تدوينة له عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر": "‏ألف مبروك الكرة المصرية تؤكد مكانتها وهيبتها في نهائى مبكر أمام المغرب.. كيروش هجر العناد والتجارب وآن الأوان ليرى عين الرضا من المصريين.

كل الدعم له ولأبطال منتخبنا. فخورون بكم. صلاح بذل جهدًا فوق العادة وربنا يديم ابتسامتك الجميلة. وألف سلامة لحجازي وحراس العرين المصري".

وحصل محمد صلاح على لقب رجل المباراة، بعد تسجيله هدفا والمساعدة في إحراز الهدف الثاني في المباراة التي جمعت المنتخب الوطني ونظيره المغربي، اليوم الأحد، ضمن التصفيات المؤهلة لنصف نهائي بطولة أمم إفريقيا.