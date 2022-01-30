الأحد 30 يناير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

«مستنيين الكأس يا رجالة».. سفير بريطانيا يهنئ الفراعنة بالفوز على المغرب

السفير البريطاني
السفير البريطاني بالقاهرة، جاريث بايلي

هنأ السفير البريطاني بالقاهرة، جاريث بايلي، مساء الأحد، منتخب مصر بعد فوزه على المنتخب المغربي وتأهله للدور النصف النهائي لكأس الأمم الإفريقية بالكاميرون.

وكتب السفير البريطاني، في تدوينة عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعى (تويتر): "ألف مبروك للفراعنة والتأهل لنصف النهائي ومستانيين الكاس يا رجالة".

كان وزير الرياضة الدكتور أشرف صبحي، قد أشاد بالروح والأداء الرجولي الذي قدمه لاعبو المنتخب الوطني الأول لكرة القدم في مباراتهم التي أقيمت اليوم الأحد أمام منتخب المغرب الشقيق ضمن منافسات دور الثمانية ببطولة كأس الأمم المقامة بالكاميرون، وانتهت بفوز الفراعنة بنتيجة 2/ 1 ليتأهل المنتخب الوطني إلى المربع الذهبي للبطولة، ومواجهة منتخب الكاميرون الخميس المقبل.

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