حصاد «القوى العاملة» اليوم.. تعيين 2446 شابًا بالقليوبية

شهد حصاد وزارة القوى العاملة اليوم الأحد، عددا من الأحداث الهامة، حيث أعلن محمد سعفان وزير القوى العاملة، أن مديرية القوى العاملة بمحافظة القليوبية، قامت بتعيين 2446 شابا، من بينهم 25 "قادرون باختلاف" من خلال شهادات القيد "كعب العمل" المرتدة من القطاع الخاص لمكاتب التشغيل، من بين 7502 من راغبي العمل المسجلين بهذه المكاتب، فضلاً عن توفير 281 فرصة عمل للشباب من الجنسين، خلال ديسمبر الماضي.

https://www.dostor.org/3699118

«قوى عاملة القليوبية»: التفتيش العمالي على 670 منشأة خلال ديسمبر

قالت إيمان السيد شحاتة مدير مديرية القوى العاملة بمحافظة القليوبية، إن المديرية قامت خلال ديسمبر الماضي، بالتفتيش في مجال التفتيش العمالي وعلاقات العمل على 670 منشأة دوريا، وعمل 38 حملة تفتيش شامل، وأسفر ذلك عن تحرير 301 محضر، كما تم التفتيش على 72 منشأة يعمل بها 148 طفلا، وتم إنذار 22 منشأة منها بالمخالفات لإزالتها، وتحرير 8 محاضر للمنشآت المخالفة، وعمل 7 ندوات توعية في مجال تنظيم الأسرة، وإجراء التفتيش على 302 منشأة فى مجال السلامة والصحة المهنية ، وتم تحرير 337 محضرًا للمنشآت المخالفة، وأسفرت عن تحرير 211 محضرا، وتم عقد 14 ندوة توعية، كما تم بحث 54 شكوى، ومنح 7 تراخيص المنشآت، وإجراء 64 قياس ميداني.

https://www.dostor.org/3699129

غدًا.. انتهاء التقديم على فرص عمل في ليبيا برواتب تصل لـ20 ألف جنيه

تنتهي وزارة القوى العاملة غدا الإثنين 31 يناير الجاري، من قبول طلبات الدفعة الثانية من المتقدمين على 37 فرصة عمل تضم 7 مهن في المجال الطبي برواتب تصل إلى 20 ألف جنيه مصري، للعمل بدولة ليبيا الشقيقة، وعلى الراغبين للعمل على هذه المهن سرعة تسجيل بياناتهم لهذه الفرص، وذلك بالدخول على موقع الوزارة، ثم اختيار فرص عمل بالخارج، أو عن طريق الدخول على اللينك التالي:

https://mom.manpower.gov.eg/extemp/extjob

https://www.dostor.org/3699148

القوى العاملة: 50 من مسئولي السلامة والصحة بمصانع دمياط يشاركون في «سلامتك تهمنا»

قال محمد سعفان وزير القوى العاملة، إن مبادرة "سلامتك تهمنا" التي تتولى تنفيذها الإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية بالوزارة، تهدف إلى نشر ثقافة السلامة والصحة المهنية داخل جميع أنحاء الجمهورية، لتصحيح أوضاع السلامة على الأرض داخل جميع المنشآت أيا كان نوعها بالتعاون مع أصحاب المنشآت.

https://www.dostor.org/3699167