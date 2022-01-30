سحب الموظفين غير الأساسيين من السفارة الكندية فى أوكرانيا

أعلنت كندا اليوم الأحد، سحب الموظفين غير الأساسيين وأفراد عائلات الدبلوماسيين الباقين من سفارتها في أوكرانيا.

وذكرت السفارة الكندية في أوكرانيا - في بيان لها، أنه سيتم تعزيز الفريق في السفارة الكندية في كييف بمسئولين من ذوي الخبرة في مجالات، مثل إصلاح قطاع الأمن، وإدارة الصراع، والإصلاح الديمقراطي، والخدمات القنصلية والدبلوماسية.

وفي سياق متصل، وصلت وزيرة الدفاع الكندية أنيتا أناند إلى كييف، حيث جددت تحذيرات الحلفاء الغربيين بشأن التهديد الذي يلوح في الأفق بغزو روسي محتمل وسط جمود دولي شديد بشأن الأزمة في أوروبا الشرقية.

وكانت الحكومة الكندية قد أعلنت الأسبوع الماضي تجديد وتوسيع مهمة التدريب العسكري الكندي في أوكرانيا، والمعروفة باسم عملية "يونيفير"، كما تعتزم تقديم حزمة من المساعدات العسكرية غير القتالية، بما في ذلك السترات الواقية من الرصاص وأجهزة الكشف عن المعادن والمناظير والأطقم الطبية من بين أشياء أخرى.

وطالبت روسيا كندا بتوضيح ما تتناقله وسائل الإعلام حول تدريب قواتها المسلحة تشكيلات نازية جديدة في أوكرانيا بعملية Unifier.

وقال السفير الروسي لدى كندا أوليج ستيبانوف: "ذكرت وسائل الإعلام الكندية خلال الأشهر الماضية، أن العشرات إن لم يكن المئات من مقاتلي مجموعات النازية الجديدة مثل (القطاع الأيمن) و(آزوف)، تم تدريبهم سرًا في إطار عملية Unifier، لقد كشف أفراد يرتدون الصليب المعقوف على شبكاتهم الاجتماعية أنهم تلقوا تدريبات من قبل الكنديين".

وأضاف: "وزارة الدفاع الكندية مترددة في التعليق على المنشورات الإعلامية حول هذا الموضوع، وأعلنت أنها تجري تحقيقًا داخليًا".

وأشار إلى أن "المقاتلين الذين تلقوا تدريبات على أيدي مدربين كنديين في أوكرانيا لا يتبخرون في الجو، بل يتوجهون إلى شرق البلاد ويقتلون الأوكرانيين" الموالين لروسيا.

وختم: "حتى في إطار هذه المهمة التي تبدو سلمية، أنت تجهز بعض الأوكرانيين ليقتلوا أبناء جلدتهم".