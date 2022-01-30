الأحد 30 يناير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الباز: محمد صلاح ساحر في كل مكان وزمان

جريدة الدستور

هنأ الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، منتخب مصر والشعب المصري بالفوز على المغرب والوصول إلى المباراة قبل النهائية ببطولة إفريقيا، مشيرًا إلى أنه رغم سوء التحكيم وإصابة الحارس محمد أبوجبل، إلا أن المنتخب استطاع إدخال الفرحة في قلوب الملايين من المصريين.


وأضاف الباز خلال برنامجه "آخر النهار" المُذاع على قناة "النهار"، أن الدرس الذي نتعلمه اليوم، أن مصر قادرة على تحويل الهزيمة إلى انتصار، لأن المنتخب دخل في مرماه هدفًا في الدقيقة 5 من اللقاء، واستطاع التعادل، والفوز في النهاية، بعد اللجوء إلى شوطين إضافيين، منوهًا بأن محمد صلاح أثبت اليوم أنه الساحر في كل وقت وكل مكان.

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