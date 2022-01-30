أستون فيلا: لا خوف على منتخب مصر فى وجود تريزيجيه

هنأ نادي أستون فيلا الإنجليزي، الدولي المصري محمود حسن تريزيجيه على قيادة منتخب بلاده في التأهل إلى نصف النهائي لكأس الأمم الإفريقية.

وكتب الحساب الرسمي لنادي أستون فيلا عبر موقع "تويتر": "لا خوف على منتخب مصر في وجود تريزيجيه".

وأضاف: "نجم فيلا يقود الفراعنة لنصف نهائي أمم أفريقيا بعد تسجيله الهدف الحاسم في الوقت بدل من الضائع في مرمى منتخب المغرب".

وواصل: "تهانينا لتريزيجيه والمنتخب المصري وبالتوفيق في الدور المقبل".

وكان المنتخب المصري قد تلاقى مع نظيره المغربي في وقت سابق اليوم الأحد في إطار منافسات ربع نهائي كأس الأمم الإفريقية، المقامة حاليا في الكاميرون، حيث فازت مصر بهدفين لهدف وتأهلت إلى نصف النهائي.

وشارك تريزيجيه كبديل مع بداية الشوط الثاني، ونجح في تسجيل هدف فوز مصر في الدقيقة 101 خلال الشوط الإضافي الأول، بعد تمريرة من محمد صلاح.

ويلتقي منتخب مصر مع نظيره منتخب الكاميرون، يوم الخميس المقبل في نصف النهائي.