تقرير خاص.. كيف تحمى الدولة محدودى الدخل؟

أطلقت الدولة منذ عام ٢٠١٤ حتى الآن عددًا كبيرًا من المشروعات القومية الكبرى فى مجالات متعددة، فى كل المناطق الجغرافية، وفى توقيت واحد، كان أبرزها فى قطاعات النقل وقناة السويس والطاقة، خاصة الكهربائية، مع إنشاء محاور جديدة للطرق الإقليمية، والمدن الجديدة، وفى الوقت نفسه لم تغفل برامج الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر تضررًا من تبعات برامج الإصلاح الاقتصادى.

وشهدت السنوات الأخيرة تحولًا أساسيًا فى طبيعة برامج الحماية الاجتماعية من التوجه الإغاثى الذى كان يقتصر على مجرد مساعدة الفئات الأكثر احتياجًا فى المجتمع إلى التوجه الحقوقى، وتعد الحماية جزءًا لا يتجزأ من الحق فى التنمية، باعتبارها أحد أهم حقوق الإنسان، وفقًا لإعلان الأمم المتحدة بخصوص الحق فى التنمية.

فى السطور التالية، تستعرض «الدستور» ملامح هذا التطور فى شبكات وبرامج الحماية الاجتماعية من كل النواحى والاتجاهات وفقًا لتقرير التنمية البشرية لعام ٢٠٢١ الذى أعدته وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بالتعاون مع البرنامج الإنمائى للأمم المتحدة.

7 مليارات جنيه قيمة الدعم بنسبة نمو 65%.. ورفع مخصصات المعاشات لـ82.2 مليار جنيه

شهدت السنوات الأخيرة، خاصة بعد بدء البرنامج الوطنى للإصلاح الاقتصادى والاجتماعى، نموًا كبيرًا فى الإنفاق على برامج الحماية الاجتماعية.

وقفزت المخصصات المالية المقررة للدعم بالموازنة العامة للدولة من ١٩٨.٥ مليار جنيه عام ٢٠١٤/٢٠١٥ إلى نحو ٣٢٧.٧ مليار جنيه بموازنة ٢٠١٩/٢٠٢٠ بنسبة نمو ٦٥٪، كما خُصص ٨٢.٦٪ من الوفر المتحقق من إعادة هيكلة الدعم فى موازنة ٢٠١٩/٢٠٢٠ لتمويل برامج الحماية الاجتماعية التى كان مقررًا لها ٥٠٪ فى موازنة ٢٠١٤/٢٠١٥، إذ رشد دعم الطاقة «الموارد البترولية والكهرباء» لصالح برامج الحماية الاجتماعية.

وتضاعف الإنفاق على دعم السلع التموينية من ٣٦.١ مليار جنيه عام ٢٠١٣/٢٠١٤ لـ٨٩.٦ مليار جنيه عام ٢٠١٩/٢٠٢٠، وارتفعت مخصصات المعاشات من ٢٩.٢ مليار جنيه لـ٨٢.٢ مليار جنيه، ومخصصات الدعم النقدى من ٥ مليارات لـ١٨.٥ مليار جنيه، كما ارتفع الإنفاق على التأمين الصحى والأدوية وعلاج غير القادرين على نفقة الدولة من ٠.٨ مليار جنيه لـ١٠.٢ مليار جنيه.

ويشير التقرير إلى تعدد وتنوع أشكال الحماية الاجتماعية التى تقدمها وزارة التضامن الاجتماعى لتشمل المساعدات الاجتماعية، التى تأخذ شكل معاشات شهرية مثل الضمان الاجتماعى، ومعاشى «تكافل وكرامة»، فضلًا عن استحقاقات المعاقين وغيرهم من الفئات الأكثر احتياجًا.

وبلغ عدد المستفيدين من الدعم النقدى فى عام ٢٠٢٠ بكل أشكاله ٣.٨ مليون أسرة بعد نقل ١.٧ مليون مستفيد من معاش الضمان الاجتماعى إلى «تكافل وكرامة»، مقارنة بنحو ٥١٠ آلاف مستفيد فى السنة الأولى من البرنامج عام ٢٠١٦ بنسبة نمو ٦٤٥٪ فى عدد المستفيدين.

كما شهدت السنوات من ٢٠١٢ نموًا متتاليًا فى الإنفاق على برامج الدعم النقدى من ٣.٦ مليار جنيه إلى ١٨.٥ مليار جنيه فى عام ٢٠١٩/٢٠٢٠، بنسبة زيادة قدرها ٤١٣.٨٪.

وغطى برنامجا «تكافل وكرامة» الـ٢٧ محافظة مع التركيز الأكبر على محافظات الوجه القبلى، لارتفاع معدلات الفقر بها، حيث جاءت محافظة المنيا فى المرتبة الأولى بعدد ١.٠٥٤ مليون مستفيد، يليها الجيزة بعدد ٧٧٣.٣ ألف مستفيد، ثم أسيوط بعدد ٧٧١.٠٢٣ ألف مستفيد، وسوهاج بـ٧٥٥.٠٩١ ألف مستفيد، وبنى سويف بـ٥٨٤.٥ ألف مستفيد، والفيوم بـ٥٤٠.٥ ألف مستفيد وقنا بـ٣٩٢.٨ ألف مستفيد.

وتعد خدمات نظام الضمان الاجتماعى نوعًا آخر من المساعدات الشهرية التى تصرف للأسر الفقيرة وفقًا لدراسة حالة الأسرة الاقتصادية والاجتماعية، وتختلف قيمة هذه المساعدات وفقًا لعدد أفراد الأسرة، إذ تبدأ من ٣٢٣ جنيهًا للفرد الواحد حتى ٤٥٠ جنيهًا شهريًا لأربعة أفراد من الأسرة.

كما تشمل خدمات نظام الضمان صرف مساعدات استثنائية تصرف مرة واحدة خلال العام للأسر المستفيدة من قانون الضمان الاجتماعى، وهى مخصصة لمصروفات التعليم، وتختلف قيمتها من مرحلة دراسية إلى أخرى، فمثلًا تبلغ للطفل الملتحق برياض الأطفال أو الحضانة ١٠٠ جنيه، وتصل إلى ٣٠٠ جنيه للطالب فى مرحلة التعليم المتوسط، بشرط ألا تزيد قيمة المساعدات خلال العام على ٥٠٠ جنيه.

ومن ضمن المساعدات الاستثنائية أيضًا مصروفات الجنازة ومصروفات الوضع والحالات الطارئة الملحة، إضافة إلى معاش الطفل وهو معاش يصدر للطفل حتى سن ١٨ سنة فى حالات محددة، وهم الأطفال الأيتام أو مجهولو النسب، وأطفال الأم المعيلة أو المطلقة، وأطفال المحتجزين قانونًا أو المسجون لمدة لا تقل عن شهر.

كما برز الاهتمام خلال السنوات القليلة الماضية بتحسين منظومة التموين، المعنية بدعم المواد الغذائية، والقائمة منذ أمد طويل، واعتمدت الحكومة منهجية لتغيير طبيعة المنظومة دون إلغائها، بهدف الحد من الاستهلاك المفرط وإعادة الاتجار بالمنتجات المدعومة فى السوق السوداء.

وشهدت الأعوام الماضية كثيرًا من الجهود من أجل تطوير المنظومة، وفى عام ٢٠١٤/ ٢٠١٥ استحدثت منظومة نقاط الخبز غير المستخدمة، بتكلفة إضافية قدرها ٤.٤ مليار جنيه، كما زاد الدعم الشهرى للفرد على البطاقة التموينية من ١٥ جنيهًا إلى ٥٠ جنيهًا، بنسبة زيادة قدرها ١٤٠٪.

ويستفيد من نظام بطاقات التموين المطبق فى مصر ما يقرب من ٦٩ مليون نسمة، بينما يستفيد قرابة ٧٩ مليون نسمة من منظومة دعم رغيف الخبز، وتبلغ نسبة الإنفاق عليها نحو ٦٪ من الإنفاق العام.

وتسهم الحكومة فى توفير السلع الغذائية الأساسية بأسعار مخفضة من خلال شبكة توزيع منضبطة تتكون من ١١٧٢ منفذًا لفروع شركات تابعة لوزارة التموين، تغطى جميع أنحاء المحافظات، إلى جانب المشروعات التى نفذتها الحكومة مثل مشروع «جمعيتى»، بإجمالى عدد ٦٠٠٠ منفذ مستهدف، و٢٤١٤ سيارة متنقلة فى مختلف المحافظات، ومن المقرر الانتهاء من إضافة ١٠٠٠ سيارة خلال عام ٢٠٢٢.

٤.٨ مليار لمواجهة تداعيات «كورونا».. وصرف منح للعمالة المؤقتة

تبنت الحكومة حزمة من الإجراءات لمجابهة جائحة كورونا انقسمت إلى إجراءات للدعم النقدى لمجالات محددة، خاصة فى الصحة والحماية الاجتماعية، ومجموعة أخرى من الإجراءات التنظيمية للحد من انتشار الجائحة.

وتم توفير ٣.٨ مليار جنيه لتلبية الاحتياجات الملحة والمستلزمات، فضلًا عن توفير مليار جنيه لوزارة الصحة والسكان لتدبير المستلزمات الوقائية، وأضيفت ١٠٠ ألف أسرة جديدة لبرنامجى «تكافل وكرامة» المضارين من الجائحة، وتقرر رفع قيمة موازنة برنامج التحويلات النقدية من ١٨.٥ مليار جنيه إلى ١٩.٣ مليار جنيه.

وفيما يتعلق بالعمالة فى القطاع غير الرسمى، وهى من الفئات التى أضيرت بشكل كبير من انتشار الجائحة، فقد منحت الحكومة تعويضًا شهريًا بقيمة ٥٠٠ جنيه للعمالة غير المنتظمة البالغ عددهم ١.٥ مليون عامل، كما صرفت منحة ٥٠٠ جنيه لـ١٢ ألف شخص فى أسيوط وسوهاج وقنا، وهى من المحافظات الأكثر احتياجًا.

وتستهدف الحكومة دعم قطاع الحماية الاجتماعية بمجموعة من السياسات لاستكمال المسار الذى انتهجته خلال السنوات الماضية، فى مقدمتها الربط بين منظومات الحماية الاجتماعية القائمة على اشتراكات المستفيدين ومساهمتهم وغير القائمة على ذلك.

وفى كثير من الأحيان، يحجم المواطنون عن الانضمام إلى شبكات الحماية الاجتماعية القائمة على اشتراكات عندما يجدون أن العائد الذى يعود عليهم من الاستفادة من شبكات الأمان، التى لا تقوم على الاشتراكات، أعلى.

وتم تطوير العلاقة بين برامج وزارة التضامن الاجتماعى المسئولة عن التمكين الاقتصادى مثل فرصة ومستورة وغيرهما، وبرامج سوق العمل النشط التى يتولاها جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر والبنوك الوطنية، حيث يوجد كثير من جوانب الشبه، مما يستدعى التنسيق بين جميع الأطراف المعنية بهدف تجنب التكرار، سواء على أساس نوعية المشروعات أو المستهدفين منها أو المناطق الجغرافية محل التركيز.

«فرصة»: توفير 30 ألف فرصة عمل فى 8 محافظات

يُعد برنامج «فرصة» مكملًا لبرامج التحويلات النقدية المشروطة والبرامج الأخرى لدعم الفئات الأكثر احتياجًا، من خلال المساعدة على إيجاد فرص عمل مناسبة، مما يزيد من دخول الأسر المستهدفة بدلًا من الاعتماد على المساعدات الاجتماعية.

ويستهدف برنامج «فرصة» توفير ٣٠ ألف فرصة عمل فى ٨ محافظات من الوجه القبلى، و٥٠ ألف قرض ميسر لتوليد فرص عمل للمرأة المعيلة، بالشراكة مع بنك ناصر، وبتمويل ٢٥٠ مليون جنيه من صندوق «تحيا مصر»، مع تدبير ١٠ آلاف فرصة عمل فى المناطق الصناعية بالتنسيق مع جمعيات المستثمرين، فضلًا عن تطوير قدرات ٢٠ ألفًا من الشباب فى التلمذة المهنية والمهارات الحرفية.

وتستهدف المرحلة الأولى من البرنامج، الممتدة من أول يناير ٢٠٢٠ إلى ديسمبر ٢٠٢٢، نحو ٥٠ ألف مستفيد، وعلى المستوى اللوجستى الخاص بإدارة البرنامج، فمن المستهدف تجهيز ١٠٠٠ وحدة اجتماعية، و١٥٠ لجنة زكاة ببنك ناصر، للعمل كشباك خدمة واحد لاستقبال طلبات التدريب والتشغيل.

«مستورة»: تمويل 19 ألف مشروع متناهى الصغر للمرأة

برنامج «مستورة» للتمويل متناهى الصغر للمرأة، وأطلقه بنك ناصر، بالتعاون مع صندوق «تحيا مصر»، وتتنوع أنواع القروض التى يقدمها بين قروض إنتاج حيوانى وقروض صناعية وتجارية وخدمية، إلى جانب قروض المشروعات المنزلية.

ومول بنك ناصر، فى إطار هذا المشروع، حتى مطلع فبراير ٢٠٢٠، ما يقرب من ١٩.٢ ألف مشروع، بتكلفة ٣٢٠ مليون جنيه.

«حياة كريمة»: تطوير 4700 قرية بتكلفة 700 مليار جنيه خلال 3 سنوات

تستهدف مبادرة «حياة كريمة» توسيع مظلة الحماية الاجتماعية الشاملة، بالتركيز على تلبية احتياجات المواطنين فى القرى الأكثر احتياجًا، مع تحقيق هدف العدالة المكانية.

ولهذا السبب، أعدت الحكومة صيغة تمويلية لتوزيع الاستثمارات على القرى المستهدفة، بما يأخذ فى الاعتبار متغيرين أساسيين، هما عدد السكان ومعدل الفقر فى كل قرية، بهدف الوصول إلى سقف تمويلى استرشادى يؤخذ فى الاعتبار عند تحديد أولويات التمويل، التى تستهدف تطوير ٤٧٠٠ قرية، بتكلفة ٧٠٠ مليار جنيه، خلال ٣ سنوات.

«سكن كريم»: بناء وتطوير وتوفير خدمات لـ58 ألف أسرة فى 200 قرية

يستهدف برنامج «سكن كريم» توفير الخدمات الأساسية والبنية التحتية، من مياه شرب نقية وصرف صحى وترميم المنازل، وغيرها من الخدمات لتحسين الأوضاع الصحية والبيئية للأسر الفقيرة الأولى بالرعاية، وبصفة خاصة أسر «تكافل وكرامة».

ونفذ هذا البرنامج، حتى مارس ٢٠٢٠، تدخلات للأسر الأولى بالرعاية بعدد من القرى، فى محافظات المنيا وأسيوط وسوهاج وقنا والأقصر، تشمل إنشاء أسقف ٣٨٨٩٧ منزلًا، وتأهيل ٢٢٤٠ منزلًا، ومد ٧٤٣٧ وصلة منزلية لمياه الشرب، كما نفذ ٣٩.١٦٥ ألف وصلة صرف صحى، بتكلفة إجمالية قرابة ١٤٥ مليون جنيه.

وفيما يتعلق بإنشاء المنازل، فقد بنى البرنامج ٦٥٩ منزلًا، بتكلفة نحو ٢٦.٢ مليون جنيه، فى ٢٣ قرية، وبلغ عدد الأسر التى نفذت أو يجرى تنفيذ الخدمات الأساسية لها، من تمويل البرنامج والمصادر الأخرى المساندة له فى القرى الأكثر احتياجًا فى المحافظات الخمس المستهدفة بالمرحلة الأولى من البرنامج، نحو ٥٨ ألف أسرة فى أكثر من ٢٠٠ قرية.

55.6 مليون مواطن ضمن «التأمين الصحى الشامل»

تسعى الدولة لتطوير نظام التأمين الصحى مع تطبيق المرحلة الأولى من مشروع «التأمين الصحى الشامل»، حيث بلغ إجمالى عدد المؤمن عليهم فى عام ٢٠١٨ نحو ٥٥.٦ مليون مواطن نصفهم من طلاب المدارس، وما يقرب من ربعهم من العاملين أى قرابة ١٢ مليونًا من المشتغلين، بما يتجاوز نصف المشتغلين بقليل، والمقدر إجمالًا بـ٢٢.٥ مليون مشتغل فى العام ذاته.