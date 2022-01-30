الأحد 30 يناير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

محمد صلاح رجل مباراة مصر والمغرب فى كأس الأمم الإفريقية

جريدة الدستور

كشفت اللجنة المنظمة لبطولة كأس الأمم الإفريقية "الكاميرون 2021"، عن اسم اللاعب الفائز بجائزة أفضل لاعب في مباراة منتخبي مصر والمغرب في دور ربع النهائي.

ونجح منتخب مصر في الفوز على نظيره المغربي بهدفين لهدف، في المباراة التي جمعتهما في دور ربع النهائي.

واختارت اللجنة المنظمة للبطولة، محمد صلاح جناح فريق ليفربول الإنجليزي وقائد منتخب مصر، رجلًا للمباراة، وذلك بعد أدائه المميز في مباراة اليوم، ما أسهم في تحقيق الفراعنة للانتصار والعبور لدور ربع النهائي.

واستطاع محمد صلاح تسجيل هدف منتخب مصر الأول، إضافة لصناعته ثاني الأهداف، والذي سجله محمود حسن تريزيجيه، ليقود الفراعنة لنصف النهائي.

وضرب منتخب مصر موعدًا مع الكاميرون في دور ربع النهائي يوم الأربعاء المقبل.

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