رئيس قضايا الدولة يزور البابا تواضروس للتهنئة بأعياد الميلاد

زار المستشار حسين مصطفى رئيس هيئة قضايا الدولة، البابا تواضروس الثانى بطريرك بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، في المقر البابوي بالقاهرة، للتهنئة بأعياد الميلاد والغطاس المجيد.

وأهدى رئيس الهيئة درع هيئة قضايا الدولة لقداسة البابا تقديرا لدور الكنيسة الوطني، كما قام قداسته بإهدائه تذكرا لزيارة العائلة المقدسة لمصر.

حضر الزيارة المستشار محمد بكر نائب رئيس الهيئة عضو المجلس الأعلى، والمستشار رأفت شريف الأمين العام للهيئة، والمستشار أحمد سعد المشرف على مكتب رئيس الهيئة والمستشار يسري مدني الأمين العام المساعد للهيئة، والمستشار الدكتور بولس بقطر وكيل الهيئة.