أحمد فتحي: «حامل اللقب» كوميديا من نوع خاص

عبر الفنان احمد فتحي عن سعادته بتقديم فيلم "حامل اللقب" والذي وصفه بالعمل الكوميدي المختلف، بسبب مفردات الشخصية التي يقدمها.

وقال فتحي إنه يجسد شخصية مدرب كرة قدم ذو طبيعة مختلفة يتأثر ويؤثر فيمن حوله في إطار من الدراما الاجتماعية التي يتمنى أن تنال إعجاب المشاهدين.

وعن تعاونه مع الفنان هشام ماجد قال:"هشام ممثل كوميدي ولديه طابع مميز وطريقته ستكون مختلفة في العمل، وتعاونا من فترة قريبة في مسلسل اللعبة وشكلنا فريق كوميدي جيد بأراء الجمهور، وأتمنى أن نوفق في هذه التجربة ايضًا".

وتابع فتحي:"سعيد بالتعاون مع الفنانة دينا الشربيني والفنان محمد سلام، فالكواليس معهم كانت مسلية وجيدة للغاية وأنا أستمتعت كثيرًا للتعاون معهم في العمل".

واختتم فتحي، تصريحاته متمنيًا أن ينال العرض إعجاب الجمهور.

ويشارك في الفيلم السينمائي الجديد “حامل اللقب” بجانب كل من دينا الشربيني وهشام ماجد، نجمة مسرح مصر دينا محسن الشهيرة بـ“ويزو” والفنان محمد سلام والفنان أحمد فتحي والفنانة دينا ماهر والفنانة ليلى عز العرب وعدد من ضيوف الشرف والفيلم من تأليف إيهاب بلبل ومن إخراج هشام فتحي.

وطرحت الشركة المنتجة لفيلم "حامل اللقب" أكثر من بوستر دعائي للفيلم جمع مختلف أبطاله.

وانتهى صنَّاع فيلم "حامل اللقب" الفترة الماضية من تصوير جميع مشاهد العمل والذي استمر لأكثر من ثلاثة أشهر تقريبًا.