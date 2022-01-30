المبعوث الأمريكى: عدم تحديد موعد الانتخابات يفقد الليبيين الثقة فى العملية الانتخابية

أكد سفير الولايات المتحدة ومبعوثها الخاص إلى ليبيا، ريتشارد نورلاند، أن تكرار مرور موعد الانتخابات مثل مرور سابقة في الــ 24 من ديسمبر الماضي سيفقد المصداقية في تحديد الموعد الجديد.

ولن يمر وقت طويل حتى يفقد الليبيون الثقة تماما في العملية الانتخابية برمتها، والتي يعولون عليها كثيرا لإعادة إعمار البلاد وإنعاش الاقتصاد وحماية الحدود.

وقال نورلاند - في تصريح اليوم الأحد، وفقا لوكالة الأنباء الليبية - إن المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة ستيفاي ويليامز، تقود جهودا لإعادة الأمور إلى نصابها وإجراء الانتخابات وفق الإطار الزمني الذي حددته خارطة طريق ملتقى الحوار الذي ينتهي في يونيو المقبل.

وأكدت مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا ستيفاني وليامز، أنها لن تدخر جهدًا في سبيل دعم العملية الانتخابية بليبيا التي ستفضي إلى السلام وإيجاد مؤسسات شرعية في البلاد، مجددة دعمها ووقوفها إلى جانب الشعب الليبي المطالب بالانتخابات وتغيير الواقع الذي يمر به.

وذكرت وكالة الأنباء الليبية "وال"، أن ذلك جاء خلال اجتماعها، عقب وصولها إلى مدينة سبها، مع أعضاء المجلس البلدي وأعيان وحكماء المنطقة الجنوبية وممثلين عن البلديات بالمنطقة الجنوبية ونشطاء من مؤسسات المجتمع المدني وعددًا من المترشحين للانتخابات النيابية، وأشارت إلى أن لقاءتها مع الأطراف الليبية الفاعلة والأطراف الإقليمية والدولية المعنية تهدف إلى دعم إجراء الانتخابات الوطنية.

وقالت وليامز، إنها ومنذ وصولها إلى ليبيا الشهر الماضي لتقوم بالتنسيق مع بعثة الأمم المتحدة بالتركيز مع الأطراف المحلية والإقليمية لإعادة الزخم حول العملية الانتخابية، مؤكدة أن الإقبال غير المسبوق على استلام البطاقات الانتخابية وتسجيل عدد من المرشحين للانتخابات النيابية والبرلمانية يعد مكسبًا ينبغي عدم التفريط فيه، مضيفة أنها تدرك ما يعانيه سكان الجنوب بسبب النزاع والانقسام المؤسساتي في ليبيا، وأن أهل الجنوب يستحقون الفرصة لاختيار قادتهم عبر صناديق الاقتراع لتحقيق الوحدة والاستقرار والسلام الدائم.

وأكدت المستشارة الأممية، أن جميع الأطراف مسئولة عن بناء دولة موحدة قادرة تقوم على مصالحة وطنية شاملة والعدالة الاجتماعية سيادة القانون بما تكفل حقوق جميع المواطنين، لافتة إلى أن اجتماعها اليوم، والذي ضم رجالا ونساء من مختلف مناطق الجنوب، دليل قوي على أهمية دورهم في الإسهام في صياغة رؤية ليبية شاملة.