الأحد 30 يناير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

أسيست صلاح.. تريزيجيه يتقدم لمصر بالهدف الثاني أمام المغرب

جريدة الدستور

تقدم منتخب مصر بهدف ثانٍ في شباك المغرب عن طريق تريزيجيه  في الدقيقة 100 خلال المباراة التي تقام بينهما على ملعب أحمدو أهيدجو ضمن مواجهات الدور ربع النهائي لبطولة كأس الأمم الإفريقية 2021 المقامة حاليًا بالكاميرون.

وكان الشوط الثاني من مباراة مصر والمغرب انتهي بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منتخب.

واستمر اللقاء إلى شوطين إضافيين لتحديد المتأهل إلى دور نصف نهائي أمم إفريقيا، ليواجه الكاميرون الذي تأهل على حساب جامبيا بعد الفوز بنتيجة 2-0 أمس السبت.

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