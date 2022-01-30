نورهان تكشف تفاصيل حالتها الصحية بعد إصابتها بمتحور «أوميكرون»

أكدت الفنانة نورهان اليوم الأحد، أن حالتها بدأت تستققر بعد أسبوع من العزل على هلفية إصابتها بمتحور أوميكرون الأسبوع الماضي.

وقالت نورهان، في تصريحات صحفية لها: "الحمد لله.. حالتي الصحية مستقرة وفي تحسن مستمر، غير أنني مازلت داخل العزل المنزلي"، معربة عن شكرها لجمهورها وأصدقائها وزملائها من الوسط الفني الذين تواصلوا معها للاطمئنان على حالتها الصحية.

وأضافت أنها ستجري فحوصات طبية نهاية الأسبوع الجاري للتأكد من شفائها من متحور أوميكرون.

وكانت نورهان قد أعلنت الأحد الماضي عبر حسابها الشخصي على فيسبوك إصابتها بفيروس كورونا للمرة الثالثة.



وتشارك الفنانة نورهان في مسلسل "يوتيرن" من بطولة النجمة ريهام حجاج، والمقرر أن يعرض فى موسم رمضان المقبل.

مسلسل "يوتيرن"، يشارك فى بطولته بجانب النجمة ريهام حجاج، كل من الفنان الكبير توفيق عبد الحميد، والذى يعود من خلال هذا المسلسل للدراما التليفزيونية بعد غياب 12 عاما، بعدما وجد ما يبحث عنه في هذا العمل بحسب قوله، من سيناريو مُحكم وصناع جيدين قادرون على تقديم عمل جيد، لاسيما أن عبد الحميد كان يضع عودته إلى الدراما رهن عمل جيد ودور مهم ومؤثر وهو ما وجده في "يوتيرن" بحسب تعبيره، كما يشارك في البطولة كل من عبير صبرى وكريم قاسم ومحمود حجازى ومحمد كيلانى وصفاء الطوخى وعبير منير وهلا السعيد وآخرون، للكاتب أيمن سلامة، من إنتاج جمال العدل، وإخراج سامح عبد العزيز.

وشاركت نورهان الموسم الرمضاني السابق بمسلسل "بين السما والأرض"، الذي دارت أحداثه في يوم واحد، داخل مصعد كهربائي بداخله عدد من الأشخاص، لكل منهم حكاية وقصة مختلفة عن الآخر، وينتمي لمسلسلات الـ15 حلقة، ومأخوذ عن قصة نجيب محفوظ.