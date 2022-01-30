سوريا وباراجواي تبحثان سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين

بحث وزير الخارجية والمغتربين السوري الدكتور فيصل المقداد، مع القائم بأعمال سفارة الباراجواي في دمشق أوسفالدو فيسيوس، سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين وتطويرها في كل المجالات.

وأكد وزير الخارجية السوري، وفقا لوكالة الأنباء الرسمية، اليوم الأحد، حرص بلاده على تطوير العلاقات الثنائية مع الباراجواي ودول أمريكا اللاتينية في كل المجالات، مشيراً إلى التحديات والتهديدات التي واجهت سوريا خلال الأعوام الماضية، من ضمنها الإرهاب واعتداءات الاحتلال الإسرائيلي.

وأشاد المقداد بمواقف رئيس الباراجواي ماريو عبده بينتز بإطلاق علاقات دبلوماسية مع سوريا.

ومن جانبه، أعرب سفير باراجواي عن تطلع ورغبة شعب وقيادة بلاده بتعزيز العلاقات الثنائية مع سوريا ودفعها إلى الأمام على كل المستويات السياسية والاقتصادية، مشيراً إلى ما لاحظه خلال زيارته من استقرار للأوضاع في سوريا ومؤشرات انتصارها على الإرهاب.