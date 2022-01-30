الأحد 30 يناير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

سوريا وباراجواي تبحثان سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين

فيصل المقداد
فيصل المقداد

بحث وزير الخارجية والمغتربين السوري الدكتور فيصل المقداد، مع القائم بأعمال سفارة الباراجواي في دمشق أوسفالدو فيسيوس، سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين وتطويرها في كل المجالات.

وأكد وزير الخارجية السوري، وفقا لوكالة الأنباء الرسمية، اليوم الأحد، حرص بلاده على تطوير العلاقات الثنائية مع الباراجواي ودول أمريكا اللاتينية في كل المجالات، مشيراً إلى التحديات والتهديدات التي واجهت سوريا خلال الأعوام الماضية، من ضمنها الإرهاب واعتداءات الاحتلال الإسرائيلي.

وأشاد المقداد بمواقف رئيس الباراجواي ماريو عبده بينتز بإطلاق علاقات دبلوماسية مع سوريا.

ومن جانبه، أعرب سفير باراجواي عن تطلع ورغبة شعب وقيادة بلاده بتعزيز العلاقات الثنائية مع سوريا ودفعها إلى الأمام على كل المستويات السياسية والاقتصادية، مشيراً إلى ما لاحظه خلال زيارته من استقرار للأوضاع في سوريا ومؤشرات انتصارها على الإرهاب.

 

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