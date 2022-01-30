عزاء ياسر رزق.. ضياء رشوان وعبدالصادق الشوربجى أبرز الحضور

بدأت مراسم العزاء التي تقيمها أسرة الكاتب الصحفى الراحل ياسر رزق، رئيس مجلس إدارة دار أخبار اليوم ورئيس تحرير جريدة الأخبار السابق، بمسجد المشير طنطاوي بالتجمع الخامس‏.

ومن أبرز الحضور ضياء رشوان نقيب الصحفيين، وعبدالصادق الشوربجى رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، والكاتب الصحفي إبراهيم أبوكيلة عضو مجلس نقابة الصحفيين وعضو مجلس الشيوخ، والمستشار أحمد سعدالدين وكيل مجلس النواب، وعماد حسين رئيس تحرير جريدة الشروق، والكاتب الصحفي عبدالله السناوي، والكاتب الصحفي جمال فهمي، وعصام كامل رئيس تحرير فيتو.