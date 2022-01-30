المشدد من 3 إلى 15 سنة لمتهمين بسرقة سائق بالإكراه في الشرقية

قضت محكمة جنايات الزقازيق برئاسة المستشار سامي عبدالحليم غنيم وعضوية المستشارين وليد المهدى، وأمير زكي، ومحمد سراج الدين، وأمانة سر خالد إسماعيل ويامن محمود، بمعاقبة صنايعي ديكور وعاملان، للمتهم الأول بالسجن المشدد 3 سنوات، والمشدد 5 سنوات للثاني، وغابييا للثالث بالسجن المشدد 15 سنة، لإدانتهم في القضية رقم 3501 لسنة 2021 جنايات قسم القرين، بسرقة سائق بالإكراه في الطريق العام.

تعود أحداث القضية لشهر نوفمبر من العام المنقضي، عندما أحالت النيابة العامة كل من «سامي. م» 33 عاما صنايعى ديكور، و«محمد. ع. م» 25 عاما عامل مقيمان قرية الهيصمية مركز فاقوس، و«محمود. م» عامل هارب مقيم تل مفتاح مركز أبوحماد، لمحكمة جنايات الزقازيق للمحاكمة، لقيامهم بسرقة الدراجة البخارية وحافظة النقود، وبطاقة الصراف الآلي، وبطاقة الرقم القومى، للمجني عليه«محمد . م» 31 عاما سائق مقيم كفر حافظ مركز أبوحماد، بطريق الاكراه الواقع عليه ليلا بالطريق العام، بأن استدرجه الأول إلى مكان ناء خالى من المارة حيث تواجد الثانى والثالث، فاشهرا في وجهه سلاح نارى بندقية خرطوش، وهددوه ببث الرعب في نفسه وشل مقاومته وتمكنوا بتلك الوسيلة من الاستيلاء على المسروقات.

وتوصلت تحريات المباحث الجنائية إلى صحة الواقعة، وقيام المتهمين بالاستيلاء على المنقولات الخاصة بالمجني عليه، وعقب تقنين الإجراءات ونفاذا لإذن النيابة العامة، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهمان الأول والثانى، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وبالعرض على النيابة العامة، إحالتهما والمتهم الثالث الهارب إلى محكمة جنايات الزقازيق التي أصدرت قرارها المتقدم.