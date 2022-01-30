محمد صلاح يسجل هدف التعادل لمصر أمام المغرب

سجل محمد صلاح، قائد المنتخب المصري هدف التعادل للفراعنة في شباك المغرب في الشوط الثاني من المباراة المقامة بالدور ربع النهائي ببطولة كأس الأمم الإفريقية.

وانتهى الشوط الأول من مباراة منتخب مصر مع المغرب، بتقدم المنتخب المغربي بهدف نظيف، في المباراة المقامة بينهما حاليًا على ملعب أحميدو أهيدجو، ضمن مباريات ربع نهائي بطولة أمم إفريقيا.

جاء الهدف في الدقيقة السادسة من ركلة جزاء سددها سفيان بوفال بنجاح على يسار الحارس محمد أبوجبل.

كان أيمن أشرف قد عرقل أشرف حكيمي داخل منطقة الجزاء قبل أن يلجأ الحكم ماجيتي نداي إلى تقنية الفيديو التي أكدت وجود ركلة جزاء.

